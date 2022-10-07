Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şehir Buluşmaları'nda yaptığı konuşmada Bakanlığa bağlı yurtlara bin 200 yönetim personeli alınacağını duyurdu. Peki Bakanlık yurtları personel alımı şartları neler, KPSS şartı olacak mı? İşte Bakanlık yurtlarına personel başvurusu detayları...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Bakanlık bünyesindeki yurtlara bin 200 personel alınacağını duyurmasının ardından arama motorlarında şartları neler, KPSS şartı olacak mı? - Bakanlık yurtlarına personel başvurusu detayları Bakanlık yurtları personel alımı şartları neler, KPSS şartı olacak mı? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

BAKANLIK YURTLARINA PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yurtlara bin 200 yönetim personeli alınacağını açıkladı. Bakan Kasapoğlu açıklamasında detaylara ve başvuru şartlarına yer vermezken başvurunun nasıl yapılacağının önümüzdeki günlerde Bakanlığın resmi internet sitesinde paylaşılması bekleniyor.

BAKANLIK YURTLARI PERSONEL ALIMI KİMLER BAŞVURABİLİR, KPSS ŞARTI OLACAK MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara alınacak bin 200 personelin yönetim personeli olacağı bilinyor. Bu sebeple adaylarda KPSS şartı aranabileceğinden her pozisyon için KPSS puanının şart koşulmaması ihtimali de var. Bakanlık tarafından detaylar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.