Tıp alanında okuyan öğrencilerin ve mezun kişilerin uzmanlaşmak istedikleri alanı belirlemek için katıldıkları Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) tercihleri için geri sayım devam ediyor. ÖSYM'nin tercih kılavuzu ile boş kontenjanları açıklamasıyla birlikte arama motorlarında TUS tercihleri başladı mı 2022? TUS tercihleri ne zaman başlayacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

TUS TERCİHLERİ BAŞLADI MI 2022? | Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri ile Tıp Fakültesi mezunlarının, uzmanlaşmak istedikleri branşı seçerek o branşta eğitim görmelerini sağlayan TUS, 4 Eylül 2022'de gerçekleşti. Adaylar, TUS 2022 2. dönem kontenjanlarının da açıklanmasının ardından tercih tarihlerini araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından 4 Eylül'de yapılan TUS sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte TUS sınav sonuçları sonrasında aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini yapacak olan adaylar, boş kontenjanlar kılavuzluğunda tercihlerini yapacak. TUS tercih işlemleri için ÖSYM tarafından henüz tarih verilmedi.

2022 TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, Tıpta Uzmanlık Eğitimi sınavında 2. dönem sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sitesinden erişim sağlayabilecekler. Her uzmanlık seçiminin yapıldığı puana bağlı olarak ilgili bir tablo görüntülenir. Kontenjan tablosunda yer alan programlar, ilgili ağırlıklı uzmanlık sınavı puanı 45 ve üzeri olan programlardan seçilir. Yerleştirme kriteri olarak kullanılan ağırlıklı yeterlik sınavına 45 puanın altında girenler, bu puanla öğrenci alan programlara yerleştirme sürecine dahil edilmezler.

TUS/2 2022 SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM TERCİH KILAVUZU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2022-TUS 1. dönem sınavı 4 Eylül 2022'de gerçekleşti. ÖSYM, TUS 2. Sönem kontenjan kılavuzunu yayınladı.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

TUS 2022 2. DÖNEM KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYIN