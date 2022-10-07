Başakşehir Teknik direktörü Emre Belözoğlu, Ümit Özat'ın ağır iddiaları sonrası Özat'a dava açma kararı almıştı. Belözoğlu açtığı bu davayı kazandı. İşte detaylar...

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nde iyi bir ivme yakalayan teknik direktör Emre Belözoğlu, bir süredir meslektaşı Ümit Özat'la davalıktı.

Özat'ın bir yayında Belözoğlu'ndan bahsederek "FETÖ" iddiasında bulunması ve "Lağım faresi" demesi ikili arasındaki ipleri germişti.

Yayındaki ifadelerden ötürü Özat'a 5 kuruşluk tazminat davası açan Emre Belözoğlu, mahkemenin kendi lehine verdiği kararı öğrendi.

NE OLMUŞTU?

Son dönemde internet üzerinden yaptığı yayınlarla gündeme gelen Ümit Özat, Emre Belözoğlu'na "lağım faresi" deyip "FETÖ'cü" olmakla suçlamıştı.

Özat'ın yayın esnasında kullandığı: "Bunlar FETÖ'nün mimarı. Uğur ile Emre mucidi. Nereden biliyorsun aklandığını. Kimin aklanıp aklanmadığını biliyorsan çık açıkla" sözler uzunca bir süre konuşulmuştu.

TAZMİNAT TUTARI 5 KURUŞ

Emre Belözoğlu'nun avukatları, Ümit Özat'ın ithamına yönelik Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi'ne müracaat edip 5 kuruşluk tazminat davası açma başvurusunda bulundu.

Bir süredir görülen davada karar bugün açıklandı. Buna göre Belözoğlu'nu "FETÖ'cü" olmakla suçlayıp "lağım faresi" diyen Özat'ın tazminat ödemesine hükmedildi.