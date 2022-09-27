TEPSİ KEBABI NASIL YAPILIR? | Büyük küçük herkesin en sevdiği Türk mutfağı lezzetlerinden olan tepsi kebabını evinde yapmak isteyen vatandaşlar, bu benzersiz lezzetin tarifini araştırıyor. Peki Tepsi Kebabı nasıl yapılır? | Tepsi kebabı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? İşte damak çatlatan tepsi kebabı tarifi...
EVDE TEPSİ KEBABI NASIL YAPILIR?
TEPSİ KEBABI MALZEMELERİ
- Yarım kilo kıyma
- 2 tane kuru soğan
- 2 tane sivri biber
- 1 tane kapya biber
- 3 tane domates
- Yarım demet maydanoz
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı isot
Üzeri için;
- Domates
- Biber
- 4 adet patates
Salçalı Sos İçin;
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 su bardağı su
TEPSİ KEBABI YAPILIŞI
- Kebap İçin kıymayı derin bir kap içerisine alalım.
- Üzerine minik minik doğradığımız soğan, biber, maydanoz, kabuğunu soyup doğradığımız domates ve de baharatları ekleyip yoğuralım, malzemeler iyice karışsın.
- Tepsiye bir santim kalınlığında olacak şekilde elimizle bastırarak döşeyelim.
- Üzerine yuvarlak dilimlediğimiz patates, domates ve biberleri dizelim.
- Uygun bir karıştırma kabında salçayı suda eritip yemeğimizin en üstüne gezdirelim.
- Son olarak yemeğimizi önceden ısıttığımız 180 derece fırında patatesler iyice pişip üzerleri kızarana dek yaklaşık 40 dakika pişirelim. Pişen tepsi kebabımız servise hazır.
TEPSİ KEBABI PÜF NOKTALARI
- Malzemelerin iyice birbirine karışmasına özen gösterilmeli.
- Tüm malzemeler aynı anda yoğurulmalı, sonradan malzeme eklenmemeli.
- Soğan ve sarımsak ince ince kıyılarak kullanılmalı.
- Biber salçası 1 su bardağı suyla sulandırılmalı.
~AFİYET OLSUN~