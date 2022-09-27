SOĞAN KEBABI NASIL YAPILIR? | Büyük küçük herkesin en sevdiği Türk mutfağı lezzetlerinden olan soğan kebabını evinde yapmak isteyen vatandaşlar, bu benzersiz lezzetin tarifini araştırıyor. Peki Soğan Kebabı nasıl yapılır? | Soğan kebabı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? İşte damak çatlatan soğan kebabı tarifi...
EVDE SOĞAN KEBABI NASIL YAPILIR?
SOĞAN KEBABI MALZEMELERİ
- 2 kg kebaplık soğan (arpacık)
- 800 gr yağlı kıyma
- Yarım su bardağı nar ekşisi sosu
- Tuz, karabiber, kırmızı biber
- 1,5 su bardağı su
SOĞAN KEBABI YAPILIŞI
- Soğanlarımızın iki ucunu kesiyoruz ve bol suda yıkıyoruz.
- Dıştan bir zar kabuğu soyulacaktır. Tamamen soyulmamasına dikkat edin, kurumaması için kabuklar gerekli.
- Kıymamızın içine biraz tuz, karabiber ve kırmızı toz biber ekleyerek yoğuralım.
- Soğanları fotoğrafta görüldüğü gibi tepeden aşağı doğru keselim; midye gibi açılıncaya dek.
- Kıymalardan küçük küçük toplar yapıp, soğanlarımızın aralarına yerleştirelim.
- Sonra da tüm soğanları tepsiye yan yana dizelim.
- Bir bardak suya biraz tuz ilave edip tepsinin üzerine gezdirelim.
- 200 derece fırında yarım saat pişirelim.
- Yarım su bardağı nar ekşisi sosuna yarım su bardağı su ekleyerek karıştıralım ve fırındaki yemeğimizin üzerine gezdirelim.
- Yarım saat daha 200 derecede pişirelim.
- Lavaş ve piyazla, yanında bir bardak ayranla servis edebilirsiniz.
SOĞAN KEBABI PÜF NOKTALARI
- Gaziantep usulü soğan kebabının en kendine has yanı tarifinde nar ekşisi kullanılmasıdır. Sosunda nar ekşisi kullanmayı ihmal etmeyin.
- Tarifindeki köfteler yağlı kıyma ile hazırlanıyor. Dilerseniz kuzu kıyma kullanarak lezzeti daha da artırabilirsiniz.
~AFİYET OLSUN~