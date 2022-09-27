CİĞER KEBABI NASIL YAPILIR? | Büyük küçük herkesin en sevdiği Türk mutfağı lezzetlerinden olan ciğer kebabını evinde yapmak isteyen vatandaşlar, bu benzersiz lezzetin tarifini araştırıyor. Peki Ciğer Kebabı nasıl yapılır? | Ciğer kebabı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? İşte damak çatlatan ciğer kebabı tarifi...
EVDE CİĞER KEBABI NASIL YAPILIR?
CİĞER KEBABI MALZEMELERİ
- 1 adet ciğer (dana ciğeri alacaksanız en az yarım kilo)
- tuz
- kuru nane
- kimyon
- bir baş sarımsak
- yarım su bardağı zeytinyağı
- pul biber
- kebap şişi
CİĞER KEBABI YAPILIŞI
- Kasaptan veya marketten ciğer alınır (eğer kuzu ciğeri ise takım alınız yani böbrekleri ciğerleri yüreği içinde olur).
- Sonra şiş kebaplık doğrayınız ve bir süzeğe alıp yıkayınız. Biraz kanlı olur çünkü.
- Sonra süzekte iyice suyu sızınca bir tepsiye alınız ve içine kuru nane, bir baş sarımsak dövüp atın, tuz, pul biber ve yarım su bardağı zeytinyağı ve mutlaka kimyon atınız.
- Sonra şişlere dizip mangalda pişiriniz. harika bir lezzettir.
CİĞER KEBABI PÜF NOKTALARI
- Ciğer kebabı baharatlanırken sarımsağı bol kullanılır. Siz bol sarımsaklı sevmezseniz, bir kaç diş sarımsak da yeterli gelecektir.
- Baharatlarla karışan ciğeri şişlere takmadan önce 1 saat kadar bekletirseniz lezzeti artacaktır.
- Son olarak şişlere takarken bir sıra yağ, iki sıra ya da üç sıra ciğer olarak diziyoruz ki kebaplar pişerken yanmasın.
~AFİYET OLSUN~