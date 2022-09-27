ŞEFTALİ KEBABI NASIL YAPILIR? | Büyük küçük herkesin en sevdiği Türk mutfağı lezzetlerinden olan şeftali kebabını evinde yapmak isteyen vatandaşlar, bu benzersiz lezzetin tarifini araştırıyor. Peki Şeftali Kebabı nasıl yapılır? | Şeftali kebabı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? İşte damak çatlatan şeftali kebabı tarifi...
EVDE ŞEFTALİ KEBABI NASIL YAPILIR?
ŞEFTALİ KEBABI MALZEMELERİ
- Dana gömlek yağı
- Kuzu da olur
- 250 gr Yağsız kıyma
- 1 baş kuru soğan
- 2 adet yeşil biber
- Kıymanın aldığı kadar galeta unu
- 1 çay kaşığı kimyon
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay bardağı su
ŞEFTALİ KEBABI YAPILIŞI
- lk iş soğanımızı rendeleyip galeta unuyla yumuşatarak ovuyoz sonra kıymamızı, biberimizi, baharatlar ve tuzuda ekleyip iyce yoğuruyoruz ve bir saat dinlendiriyoz.
- Yıkanıp süzülen gömlek yağımızı köfteye göre kesip sarıyoz, ben ceviz büyüklüğünde köfteler yaptım, gömlek yağınıda el büyüklüğünde kesip sardım resimler yardımcı olacaktır.
- Sardığımız köfteleri fırın tepsisine dizip 200 derecede 25 dakika pişiriyoruz benim fırın bu sürede pişirdi fırından fırına değişiklik oluyor pişirmeyi sizler kendi fırınınıza göre yapabilirsiniz, çok güzel ve kolay bir o kadar da lezzetli bir tarif.
ŞEFTALİ KEBABI PÜF NOKTALARI
- Şeftali kebabını mangalda yapma imkanınız varsa tadı çok daha lezzetli oluyor.
- İsteyen kuzu gömlek yağı da kullanabilir.