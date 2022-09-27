Şeftali Kebabı nasıl yapılır? | Şeftali kebabı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir?

Türk mutfağının en sevilen tadı, büyük küçük kimsenin vazgeçemediği lezzet olan şeftali kebabı, arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Evde kolay ve pratik şekilde şeftali kebabı yapmak isteyen vatandaşlar için Şeftali Kebabı nasıl yapılır? Şeftali kebabı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 27.09.2022- 13:30