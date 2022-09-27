PATLICAN KEBABI NASIL YAPILIR? | Büyük küçük herkesin en sevdiği Türk mutfağı lezzetlerinden olan patlıcan kebabını evinde yapmak isteyen vatandaşlar, bu benzersiz lezzetin tarifini araştırıyor. Peki Patlıcan Kebabı nasıl yapılır? | Patlıcan kebabı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? İşte damak çatlatan patlıcankebabı tarifi...
EVDE PATLICAN KEBABI NASIL YAPILIR?
PATLICAN KEBABI MALZEMELERİ
- 4 adet orta boy patlıcan
Köfte için:
- 500 gr orta yağlı kıyma
- 1 adet rendelenmiş soğan
- 2 diş rendelenmiş sarımsak
- 1 adet yumurta
- Maydanoz
- 1 çay bardağı galeta unu
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- Kimyon
- Tuz
Sosu için:
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 diş sarımsak
- 1 adet rendelenmiş domates
- 1 tatlı kaşığı salça
- 1,5 su bardağı sıcak su
- Tuz
- Karabiber
Üzeri için:
- Sivri biber
- Domates
PATLICAN KEBABI YAPILIŞI
- Patlıcanları dilimleyip, tuzlu suda yarım saat bekletelim.
- Bu aşamada yoğurma kabına kıyma, soğan, sarımsak, yumurta, maydanoz, galeta unu ve baharatları alarak güzelce yoğuralım.
- Malzemeler birbiri ile özleştikten sonra harcımızdan parçalar koparalım ve şekil verelim.
- Hazırladığımız köftelerimizin üzerini streç ile örterek 15-20 dakika kadar buzdolabında dinlenmeye bırakalım.
- Köftelerimiz dinlenirken bizde sosumuzu hazırlayalım. Bunun için tavaya sıvı yağı alalım, üzerine doğradığımız sarımsağı ekleyerek kavuralım.
- Üzerine rendelenmiş domates, salça, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştıralım.
- Sıcak suyu da ekleyelim, 5 dakika kadar pişirdikten sonra altını kapatalım.
- Dinlenen köfteleri ve suyunu süzüp bol su ile yıkadığınız patlıcanları şişe bir patlıcan bir köfte yan yana olacak şekilde sıralayalım. Dilerseniz şiş kullanmadan tepsiye de dizebilirsiniz.
- Hazırladığımız çöp şişleri fırın kabına alalım.
- Domates ve biberleri koyarak üzerine salçalı sosu gezdirelim ve üzerini fırın torbası ile kapatalım.
- Suyu tepsinin büyüklüğüne göre değişir ama yeterli gelmezse bir miktar daha sıcak su ilave edebilirsiniz.
- Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirelim.
- 30-35 dk sonra kontrol edin patlıcan ve köfteler yumuşamış ise fırın torbasını alıp üzerleri kızarana kadar daha pişirin. Patlıcan kebabımız servise hazır.
PATLICAN KEBABI PÜF NOKTALARI
- Patlıcanları dilimledikten sonra acılığının çıkması için mutlaka tuzlu suda bekletmelisiniz. Patlıcanların suyun yüzeyine çıkmaması için üzerine bir tabak kapatabilirsiniz.
- Köftenin lezzetli olması için güzelce yoğrulması gerekmektedir.
- Kebabını güzelce pişmesi için 30 dakika kadar üzerini folyo ile ya da fırın torbası ile kapatmalısınız.
- 30-35 dakika sonra alüminyum folyoyu/fırın torbasını almalısınız.
__AFİYET OLSUN__