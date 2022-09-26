SGK personel alımı ne zaman? | 2022 SGK personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadroları

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Resmi Gazete'de yayınlanan personel alımı ilanının ardından SGK bünyesinde istihdam edilmek istenen binlerce kişi, başvuru şartları, alım tarihleri ve kadrolar hakkında araştırma yapmaya başladı. Farklı kadrolarda çalıştırılmak üzere 341 personel alımı yapacağını duyuran SGK'nin ilanı hakkında tüm merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Resmi Gazete'de yayınlanan ilanlar bölümünde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 341 vatandaşı kendi bünyesinde istihdam edeceği haberi vatandaşları heyecanlandırdı. Kurum bünyesinde çalışmak isteyenler arama motorlarında araştırmalara başlarken KPSS şartı olup olmamasından başvuru tarihlerine, başvuru şartlarından açılacak kadrolara tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

2022 SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, 30 Eylül-7 Ekim 2022 tarihleri arasında destek personeli, büro personeli, koruma güvenlik görevlisi ve teknisyen olmak için başvuruda bulunabilecekler. Son başvuru tarihi 7 Eküm 2022 olarak belirlenen ilanda başvurular ise 30 Eylül Cuma günü başlayacak.

2022 SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI | KİMLER BAŞVURABİLİR?

SGK personel alımı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 25 Ekim 2020 (ön lisans) ve 22 Kasım 2020'de (ortaöğretim) yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılacak.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Sınav Sonuç ekranından görüntüleyebilecek.

2022 SGK PERSONEL ALIMI NEREDEN BAŞVURULUR?

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS Önlisans veya KPSS Ortaöğretim sınavlarında yeterli puanı alarak yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler, SGK'nin internet sitesindeki "Duyurular" kısmında yayınlanacak. Başvurunun nereden yapılacağı ve taban puanları ise henüz bilinmiyor.

2022 SGK PERSONEL ALIMI AÇILACAK KADROLAR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına (SGK) Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda, alınacak 341 personelin 171'inin destek personeli, 102'sinin büro personeli, 59'unun koruma güvenlik görevlisi ve 9'unun teknisyen olacağı bildirildi.