🔥ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI! Çılgın Sayısal Loto çekildi! 5 Ekim Çarşamba 2022 Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto 5 Ekim Çarşamba günü çekilişi gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler '5 Ekim Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21:30 gerçekleştiriliyor. İşte Çılgın Sayısal Loto'da çekilen numaralar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2022- 22:01 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022- 22:01