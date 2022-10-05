Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 5 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 5 Ekim Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
5 EKİM ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 5 Ekim Çarşamba saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
5 EKİM ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
1 -3 - 25 - 30 - 62 - 75 Joker: 17 Süperstar: 56