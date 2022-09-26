Tiramisu ana malzemeleri peynir, kako ve kahve olan, İtalya'dan Türk mutfağına girerek büyük küçük herkesin beğenisini kazanmasının ardından sofraların vazgeçilmez tadı haline geldi. İster çayın, kahvenin yanında, ister yemeğin üstüne tğketebileceğiniz hafif bir tatlı olan tiramisunun tarifini araştıran kişiler için Tiramisu malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Tiramisu nasıl yapılır? | İtalya'dan Türk mutfağına giren kahve ile kakaonun muhteşem buluşmasıyla sofraların vazgeçilmezi, hafif ama bir o kadar da lezzetli bir tatlı olan Tiramisunun tarifi, arama motorlarında en sık araştırılan tarifler arasına girdi. Peki Tiramisu nasıl yapılır? | Tiramisu malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? İşte enfes bir tiramisu yapmak için bilmeniz gerekenler...

TİRAMİSU NASIL YAPILIR?

TİRAMİSU MALZEMELERİ

Keki için:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

3 çorba kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket şekerli vanilin

Kreması için:

1 litre süt

7 çorba kaşığı un

1 yumurtanın sarısı

250 gr maskarpone veya 250 gr labne peyniri

2 paket şekerli vanilin

1 su bardağı toz şeker

Keki ıslatmak için:

2 tatlı kaşığı granül kahve (nescafe)

1, 5 su bardağı su

4 tatlı kaşığı toz şeker

Üzerine serpmek için:

Kakao

TİRAMİSU YAPILIŞI

Keki için yumurtayı ve toz şekeri 5 dakika çırpın.

Üzerine unu, kakaoyu, kabartma tozunu eleyerek ilave edin.

En son şekerli vanilini ilave edip iyice karıştırın.

Orta boy borcama veya yuvarlak kek kalıbına dökün,.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin ve soğumaya bırakın.

Sütü, şekeri, yumurtanın sarısını ve unu bir tencereye alın iyice çırpın, içinde topaklanma kalmasın ocağa alıp karıştırarak kaynatın.

Kaynamaya başladıktan sonra şekerli vanilinin ilave edip kısık ateşte karıştırmaya devam ederek 4 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

Ocaktan aldığınız muhallebiye maskarponu ilave edip iyice karıştırın.

Kahveyi, şekeri ve suyu karıştırın.

Pasta kekini ikiye kesin üzerine kahvenin yarısı ile ıslatın üzerine önceden hazırladığınız kremanın yarısını yayın.

Diğer Pasta kekini kremanın üzerine kapatın, aynı şekilde kahveli suyla ıslatın kalan kremayı üzerine sürü ya da üzerine poşetle krema sıkabilirsiniz.

Tiramisu pastanızı en az 2 veya 3 saat dinlendirin üzerine kakaoyu eleyip servis yapın.

TİRAMİSU PÜF NOKTALARI

Kekin içerisine ekleyeceğiniz malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekmektedir.

Muhallebinizin topak topak olmaması için güzelce çırpmalısınız.

Mascarpone ya da labne peynirinizi muhallebiyi ocaktan aldıktan sonra eklemelisiniz.

Kek harcı 18x27 cm. kek kalıbına dökülerek pişiriliyor. Dileyenler 26 cm. kelepçeli kalıp ile de deneyebilirler.

~ AFİYET OLSUN ~