Tiramisu nasıl yapılır? | İtalya'dan Türk mutfağına giren kahve ile kakaonun muhteşem buluşmasıyla sofraların vazgeçilmezi, hafif ama bir o kadar da lezzetli bir tatlı olan Tiramisunun tarifi, arama motorlarında en sık araştırılan tarifler arasına girdi. Peki Tiramisu nasıl yapılır? | Tiramisu malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? İşte enfes bir tiramisu yapmak için bilmeniz gerekenler...
TİRAMİSU NASIL YAPILIR?
TİRAMİSU MALZEMELERİ
Keki için:
- 4 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı un
- 3 çorba kaşığı kakao
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket şekerli vanilin
Kreması için:
- 1 litre süt
- 7 çorba kaşığı un
- 1 yumurtanın sarısı
- 250 gr maskarpone veya 250 gr labne peyniri
- 2 paket şekerli vanilin
- 1 su bardağı toz şeker
Keki ıslatmak için:
- 2 tatlı kaşığı granül kahve (nescafe)
- 1, 5 su bardağı su
- 4 tatlı kaşığı toz şeker
Üzerine serpmek için:
- Kakao
TİRAMİSU YAPILIŞI
- Keki için yumurtayı ve toz şekeri 5 dakika çırpın.
- Üzerine unu, kakaoyu, kabartma tozunu eleyerek ilave edin.
- En son şekerli vanilini ilave edip iyice karıştırın.
- Orta boy borcama veya yuvarlak kek kalıbına dökün,.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin ve soğumaya bırakın.
- Sütü, şekeri, yumurtanın sarısını ve unu bir tencereye alın iyice çırpın, içinde topaklanma kalmasın ocağa alıp karıştırarak kaynatın.
- Kaynamaya başladıktan sonra şekerli vanilinin ilave edip kısık ateşte karıştırmaya devam ederek 4 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.
- Ocaktan aldığınız muhallebiye maskarponu ilave edip iyice karıştırın.
- Kahveyi, şekeri ve suyu karıştırın.
- Pasta kekini ikiye kesin üzerine kahvenin yarısı ile ıslatın üzerine önceden hazırladığınız kremanın yarısını yayın.
- Diğer Pasta kekini kremanın üzerine kapatın, aynı şekilde kahveli suyla ıslatın kalan kremayı üzerine sürü ya da üzerine poşetle krema sıkabilirsiniz.
- Tiramisu pastanızı en az 2 veya 3 saat dinlendirin üzerine kakaoyu eleyip servis yapın.
TİRAMİSU PÜF NOKTALARI
- Kekin içerisine ekleyeceğiniz malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekmektedir.
- Muhallebinizin topak topak olmaması için güzelce çırpmalısınız.
- Mascarpone ya da labne peynirinizi muhallebiyi ocaktan aldıktan sonra eklemelisiniz.
- Kek harcı 18x27 cm. kek kalıbına dökülerek pişiriliyor. Dileyenler 26 cm. kelepçeli kalıp ile de deneyebilirler.
~ AFİYET OLSUN ~