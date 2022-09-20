TCDD'nin yüksek hızlı trenleriyle Ankara, İstanbul, Konya ve aralarındaki şehirlere sağlanan ulaşımla vatandaşlar, hızlı ve ekonomik şekilde şehirlerarası yolculuk yapabiliyor. Fiyatlarda sıklıkla yapılan güncelleme nedeniyle arama motorlarında araştırılan Ankara - İstanbul, Ankara - Konya, Konya - İstanbul Yükse Hızlı Tren fiyatları konusunu ve YHT 2022 bilet fiyatlarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Yüksek Hızlı Tren ile yolculuk yapmayı planlayan vatandaşlar, YHT bilet fiyatlarını araştırıyor. 2022 yılı içinde sık sık fiyat güncellemesi yapılan biletlerin gidilecek şehre göre ücret farkı gösterdiği ulaşım ağında Ankara, Konya ve İstanbul arasında birçok kente gidilebiliyor. İşte Ankara - İstanbul, Ankara - Konya, Konya - İstanbul Yükse Hızlı Tren fiyatları...

YHT TREN BİLETİ FİYATLARI 2022

İSTANBUL - ANKARA YHT YÜKSEK HIZLI TREN BİLETİ FİYATI

Ekonomi: 217,00 TL

Business: 326,00 TL

İSTANBUL - KONYA YHT YÜKSEK HIZLI TREN BİLETİ FİYATI

Ekonomi: 260,00 TL

Business: 390,00 TL

İSTANBUL - ESKİŞEHİR YHT YÜKSEK HIZLI TREN BİLETİ FİYATI

Ekonomi: 146,00 TL

Business: 219,00 TL

ANKARA - ESKİŞEHİR YHT YÜKSEK HIZLI TREN BİLETİ FİYATI

Ekonomi: 84,00 TL

Business: 126,00 TL

ANKARA - KONYA YHT YÜKSEK HIZLI TREN BİLETİ FİYATI

Ekonomi: 87,00 TL

Business: 131,00 TL

KONYA - ESKİŞEHİR YHT YÜKSEK HIZLI TREN BİLETİ FİYATI

Ekonomi: 109,00 TL

Business: 164,00 TL