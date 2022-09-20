Yüksek Hızlı Tren ile yolculuk yapmayı planlayan vatandaşlar, YHT bilet fiyatlarını araştırıyor. 2022 yılı içinde sık sık fiyat güncellemesi yapılan biletlerin gidilecek şehre göre ücret farkı gösterdiği ulaşım ağında Ankara, Konya ve İstanbul arasında birçok kente gidilebiliyor. İşte Ankara - İstanbul, Ankara - Konya, Konya - İstanbul Yükse Hızlı Tren fiyatları...
YHT TREN BİLETİ FİYATLARI 2022
- İSTANBUL - ANKARA YHT YÜKSEK HIZLI TREN BİLETİ FİYATI
Ekonomi: 217,00 TL
Business: 326,00 TL
- İSTANBUL - KONYA YHT YÜKSEK HIZLI TREN BİLETİ FİYATI
Ekonomi: 260,00 TL
Business: 390,00 TL
- İSTANBUL - ESKİŞEHİR YHT YÜKSEK HIZLI TREN BİLETİ FİYATI
Ekonomi: 146,00 TL
Business: 219,00 TL
- ANKARA - ESKİŞEHİR YHT YÜKSEK HIZLI TREN BİLETİ FİYATI
Ekonomi: 84,00 TL
Business: 126,00 TL
- ANKARA - KONYA YHT YÜKSEK HIZLI TREN BİLETİ FİYATI
Ekonomi: 87,00 TL
Business: 131,00 TL
- KONYA - ESKİŞEHİR YHT YÜKSEK HIZLI TREN BİLETİ FİYATI
Ekonomi: 109,00 TL
Business: 164,00 TL