2023 YKS üniversiteye giriş sınavı ne zaman? 📃 | YKS 2023 tarihi belli oldu mu?

YKS sonuçlarının açıklanması, tercih ve kayıt döneminin ardından ek tercihlerin de sona ermesiyle önümüzdeki sene üniversiteye giriş sınavının hangi tarihte yapılacağı merak konusu oldu. Sınava girecek üniversite adayları hazırlıklarını sürdürürken biz de 2023 YKS üniversiteye giriş sınavı ne zaman? YKS 2023 tarihi belli oldu mu? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

2023 YKS üniversiteye giriş sınavı ne zaman? 📃 | ÖSYM'nin düzenlediği ve her yıl düzenli olarak çok oturumlu olarak yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınav sistemi YKS, 2023 yılında da üniversite adaylarının başarısını ölçerek bölüm ve okul belirlemelerini sağlayacak. Peki 2023 YKS üniversiteye giriş sınavı ne zaman? YKS 2023 tarihi belli oldu mu? İşte önümüzdeki sene yapılacak üniversiteye giriş sınavı hakkında tüm merak edilenler...

YKS 2023 TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2023 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2022 yılında YKS 18-19 Haziran'da yapıldı. Bu bilgiler ışığında 2023 YKS oturumlarının da haziran ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor. Konuya dair ÖSYM'den resmi açıklama geldiğinde gerekli bilgilerle haberimiz güncellenecektir.

2023 YKS ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

YKS'YE KİMLER GİREBİLİR?

ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dâhil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2022-YKS'ye başvuru yapmak zorundadır.

YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS'ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır.

2021-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2022-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. 2022-YKS'de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2021-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2022-AYT ve/veya 2022-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.

2022-YKS'ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:

_2021-2022 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

_Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

_Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

_Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar