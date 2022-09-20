AÇ KARNINA TÜKETİLMEMESİ GEREKEN YİYECEKLER | Faydalı zannedilse de zararları da var! Aç karnına tüketildiğinde...

Kahvaltı, günün en önemli öğünlerinden biridir. portakal suyu, meyveli yoğurt, muz, domates, baharat, kahve,yoğurt ve armut gibi gıdalar kahvaltıda veya aç karnına tüketildiğinde zararlı olabilmektedir. İşte kahvaltıda aç karnına tüketildiğinde zararlı olabilecek ve aç karnına tüketilmemesi gereken yiyecekler...

Her sabah uyandığımızda açlık hissi ile güne başlarız. Kahvaltı bu sebeple en sevilen ve ihtiyaç duyulan öğünler arasında yer almaktadır. Kahvaltıda birçok yiyecek bize eşlik etmektedir. Bu gıdalar arasında bazen yanlış tercihler yaparız. Bazı yiyecekler aç karnına tüketildiğinde mide ve bağırsaklarımıza zarar verebilir. İşte o yiyecekler...

AÇ KARNINA TÜKETİLMEMESİ GEREKEN YİYECEKLER HANGİLERİ?

Kahvaltıda veya günün herhangi bir saatinde aç karnına tüketilmemesi gereken yiyecekler arasında portakal suyu, meyveli yoğurt, muz, domates, baharat, kahve,yoğurt ve armut gibi gıdalar da yer almaktadır.

Portakal suyu; aç karnına tek başına tüketildiğinde asitli yapısı mideye zarar verebilmektedir.

Meyveli yoğurt; hazır paket olarak tüketildiğinde içerisindeki tatlandırıcı ve şeker kan şekerinin yükselmesine sebep olabilmektedir.

Muz ve muzlu süt; potasyum oranı oldukça yüksek olan muz kan şekerini yükseltebilir.

Domates; asit oranı oldukça yüksek olan domates, aç karnına ve tek başına tüketildiğinde mide rahatsızlıklarına sebep olabilmektedir.

Baharat; aç karnına ve fazla tüketmek mideye zarar verebilmektedir. Reflü, gastrit ve ülseri tetikleyebilir.

Kahve; kafein mideye zarar verebilmektedir. Aç karnına içildiğinde mide ağrıları veya mide krampları yaşanabilir.