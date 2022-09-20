YKS ek tercihlerde sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, üniversite kayıt tarihlerini araştırıyor. Elektronik kayıtların ardından üniversiteye gidilerek yapılan kayıtların tarihleri ve gerekli belgeleri haberimizde derledik. İşte 2022 ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri ve gerekli belgeler...

Binlerce genç ek yerleştirmelerle hayallerindeki üniversite ve bölüme kavuşurken üniversite kayıtlarının ne zaman yapılacağı adaylar ve veliler tarafında en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Elektronik kayıtların ardından yapılacak olan ek yerleştirme kayıtlarının tarihleri ve gerekli belgeleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

2022 EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

YKS ek yerleştirme tercihleri, 7 Eylül - 13 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşti. YKS ek tercih ücret ödemeleri ise 14 Eylül tarihinde ilgili bankalara yatırıldı.YKS ek yerleştirme elektronik kayıtları, 25 Eylül - 28 Eylül tarihleri arasında; üniversitede ek yerleştirme kayıtları ise 6 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

2022 YKS EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYIT GEREKLİ BELGELER

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

Tüm üniversitelerin istediği genel belgeler ise şöyle:

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir. Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.