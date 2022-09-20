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ATV ekranlarında yeni başlayan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, ilk bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen ilk bölümde dizinin hayranları arama motorlarında, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm İZLE, Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölüm canlı izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle gibi araştırmaları yapıyor. İşte 20 Eylül Salı günü yayınlanacak ilk bölüm hakkında tüm detaylar ve canlı izle linki...

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde heyecan dorukta. Ben Bu Cihana Sığmazam 20 Eylül Salı günü ekranlara geldi. Ben Bu Cihana Sığmazam il bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölüm bilgileri.

Ben Bu Cihana Sığmazam TÜM BÖLÜMLERİ

Ben Bu Cihana Sığmazam BİRİNCİ BÖLÜM İZLE

Ben Bu Cihana Sığmazam BİRİNCİ BÖLÜM KONUSU

15 yıl önce öldü gösterilerek Özbekistan'a giderek Temur Turan adıyla orada kendine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalan Cezayir Türk, kızının kaçırılması yüzünden İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Elbette, herkes tarafından öldü bilinen bir adamın, 15 yıl sonra birdenbire ortaya çıkmasının sonuçları olacaktır. Cezayir'in kanlı canlı karşısında olduğunu gören ailesi de büyük bir şok geçirir. Yalnızca aile değil, 15 yıl önce İstanbul'u terk edip giden "Şehrin Sahibi"nin geri dönüşü, yeni sahipleri de rahatsız edecektir. Cezayir, şimdi hem bir yandan on beş yıllık yokluğunun sebeplerini ailesine açıklayıp, yeniden kabulünü sağlamak, hem gelişiyle rahatsızlık verdiği mafya gruplarıyla mücadele etmek, hem de CIA'in tuzaklarından kendisini ve ailesini korumak zorundadır.

Ben Bu Cihana Sığmazam TÜM BÖLÜMLERİ

Ben Bu Cihana Sığmazam BİRİNCİ BÖLÜM İZLE