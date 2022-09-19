Sirius Yıldızı ile Ay'ın kavuşumunu tüm burçlar heyecanla beklerken nihayet o gün geldi. 19 Eylül Pazartesi, öğle saatlerinde başlayacak olan ve akşama dek sürmesi beklenen Sirius - Ay kavuşumu için arama motorlarında Sirius Yıldızı nedir? Burçlara etkileri neler olacak? sorgulamaları yapılıyor. Tüm merak edilenler ve detaylar haberimizde...

Güneşe en yakın ve güneşten sonraki en parlak yıldız olan Sirius Yıldızı, haftanın ilk iş gününde ay ile buluşuyor. Çıplak gözle görülebilen Sirius Yıldızı'nın Ay ile kavuşması hakkında tüm merak edilenleri sizler için haberimizde derledik. İşte detaylar...

SIRIUS YILDIZI NEDİR?

Sirius Yıldızı güneşten sonra en parlak yıldızdır ve bunun sebebi de güneşe yakın olmasıdır. Çıplak gözle görülebilen Sirius yıldızı antik dönemlerden bu yana mitoloji ve okült alanlarda bir sembol olarak kullanılmıştır. Yunan mitolojisinde avcı Orion'un köpeğidir. Mısır'da ölüleri öteki aleme taşıyan Anubis'tir. Kur'an-ı Kerim'de Şi'ra yıldızı olarak geçmektedir.

SIRIUS-AY KAVUŞUMUNDA NELER YAPILMALI?

19 Eylül Pazartesi günü öğlen saatlerinde başlayacak kavuşum akşam saatlerine dek devam edecek. Dua, dilek, şans kapılarının açık olduğu bir zaman dilimi. Şifa ve meditasyon çalışmaları yapılabilir. Sona ermesi gereken şeylerden kurtulmak için uygun bir zaman dilimi. Koruma enerjisi mevcut.