ÖSYM'nin düzelnediği YKS'nin ilk tercihlerinde istedikleri bölüm ve üniversitelere yerleşemeyen adaylar, ek tercihlerde geri sayıma başladı. 13 Eylül'de başvuruların sona erdiği ek yerleştirmelerde sonuçların ne zaman açıklanacağını merak eden üniversite adayları YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? - Ek yerleştirmeler ne zaman belli olacak? sorularının cevabını araştırıyor. Tüm merak edilenler haberimizde...

2022 YKS EK TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 13 Eylül 2022'de sona eren YKS ek yerleştirme tercihlerinin ardından ikinci tercihlerini yapan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Binlerce üniversiteli adayının geri sayıma başladığı ek yerleştirme sonuçları ile ilgili tüm merak edilenleri ve arama motorlarında en sık araştırılan 2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

2022 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek yerleştirme takviminde tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz paylaşılmadı. Ancak ek yerleştirme üniversite kayıtlarının 26-30 Ağustostarihleri arasında alınacak olması sebebiyle tercih sonuçlarının 20-30 Eylül arasında açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sene YKS ek tercih sonuçları, 1 Ekim 2021 tarihinde ilan edilmişti.

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme sonuçlar sonuç.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanacak.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ TAKVİMİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 YKS ek tercih tarihlerini duyurdu. İşte, YKS ek tercih takvimi...

YKS ek yerleştirme tercihleri: 7 Eylül - 13 Eylül

YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri: 14 Eylül

YKS ek yerleştirme elektronik kayıtları: 25 Eylül - 28 Eylül

YKS üniversitede ek yerleştirme kayıtları: 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

EK TERCİH KONTENJANLARI

Ek yerleştirme sürecinde bu yıl önceki yıllara göre daha az kontenjan olsa da süreç üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar için son şans olarak görülüyor. Bu yıl üniversiteye yerleşip kaydolmayan 105 bin 772 adayla birlikte toplam 122 bin 209 ek kontenjan oluştu. Bu boş kontenjanların 95 bin 108'i devlet, 20 bin 818'i vakıf, 6 bin 283'ü de Kıbrıs ve yabancı üniversitelere ait.

Toplam boş kontenjanın 39 bin 498'i 4, 82 bin 711'i ise 2 yıllık bölümlerde. 2 yıllık meslek yüksekokullarına ait boş kontenjanların 67 bin 713'ü devlet üniversitelerinde, 13 bin 77'si vakıf üniversitelerinde, bin 921'i Kıbrıs ve yabancı üniversitelerde bulunuyor. 4 yıllık üniversitelere ait programların boş kontenjanlarının 27 bin 395'i devlet üniversitelerinde, 7 bin 741'i vakıf üniversitelerinde, 4 bin 362'si Kıbrıs ve yabancı üniversitelerde yer alıyor.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınladı. 2022 ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre, ek yerleştirmelerin nasıl yapılacağan ilişkin detaylar paylaşıldı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.