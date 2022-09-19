GAZİLER GÜNÜ RESİMLİ MESAJLARI |Türk askerinin en büyük başarılarından biri olarak kabul edilen Sakarya Meydan Muharebesi'nde elde edilen zaferin ardından 19 Eylül 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'e GAZİ unvanı verildi. Bunun üzerine her yıl 19 Eylül Gaziler Günü olarak anılmaya ve yurdun dört bir yanında kutlanmaya başlandı. Gaziler Günü'nü en güzel mesajlar, sözler, görseller ve şiirlerle kutlamak isteyen vatandaşlar için 19 Eylül Gaziler Günü mesajlarını haberimizde derledik. İşte detaylar...
GAZİLER GÜNÜ RESİMLİ MESAJLARI
"19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle; "Ölürsek Şehit, kalırsak Gazi oluruz" diyerek büyük mücadeleler veren vatanını, bayrağını canı pahasına koruyan Şehitlerimizi ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum."
Kahraman Askerimizin taşıdığı "GAZİ" ruhu olduğu müddetçe, bütünlüğümüze ve milli birliğimize kast edenlerin kirli emelleri asla gerçekleşmeyecektir. Gaziler Gününüz Kutlu Olsun.
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"Vatanın kurtarılmasında büyük rol alan başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun. Bu topraklar sizlere çok şey borçlu."
Her büyük meydan muharebesinden, her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir âlem (dünya) doğmalıdır, doğar. Yoksa başlı başına bir zafer, boşa gitmiş bir gayret olur.
Gazi, vatan sevgisinin sembolüdür. Şehit ve Gazi, toprağı vatan; insanı ulus yapan değerlerdir.
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Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri Gazilerimizin günü kutlu olsun! Saygı ve şükranlarımızla…
"Şehadeti göze alan, şehadet için yola çıkan, nasibine de "yaşarken alınabilecek en yüce paye" olarak gördüğümüz; başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum..."
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Destanlar yaratan şehit ve gaziler tek tek birer onur abidemizdir. Kahramanlık günlerini şehit ve gazilerimize borçluyuz.
Başta Gazi M. Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele gazilerimize ve terörle mücadele gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.
GAZİLER GÜNÜ ŞİİRLERİ
GAZİLERİN GÖZYAŞI (İsmail Sağır)
Özgürce yaşadığımız bu topraklarda,
Şehidin kanı, gazinin gözyaşı var.
Üstümüzde dalgalanan al bayrakta,
Şehidin kanı, gazinin gözyaşı var.
Dedem Çanakkale'de, babam Kıbrıs'ta,
Ağabeyim vatan bekler sınırda,
Kollar, bacaklar verdiler bu yurda,
Her bedende gazinin gözyaşı var.
Gazilerden öğrendik savaş destanlarını,
Doğunun, batının zafer meydanlarını,
Kutlayalım içtenlikle, "Gazi Haftalarını"
Çünkü onlara, özgürlük borcumuz var.
GAZİ KEMAL'İN ASKERLERİ (Osman Öcal)
Onların her biri Kınalı Hasan
Çanakkale'de her biri bir destan
Yaratan ölümsüz adsız kahraman
Onlar Gazi Kemal'in askerleri!
Onlar Koca Seyit onlar bir vatan
Onlar bir bayrak gökte dalgalanan
Her biri bir yıldız semayı tutan
Onlar Gazi Kemal'in askerleri!
Onlar bir çağlayan onlar bir pınar
Onlar bir Sakarya bir Dumlupınar
Onlar Kocatepe yıkılmaz hisar
Onlar Gazi Kemal'in askerleri!
Kimi Girne'yi düşürmeyen bir direk
Kimi Magusa'da atan bir yürek
Hepisinde mangal gibi bir yürek
Onlar Gazi Kemal'in askerleri!
Kimisi memurdu kimisi çiftçi
Kimisi askerdi kimisi işçi
Kimi mühendisti kimisi dişçi
Onlar Gazi Kemal'in askerleri!
Kiminin arkada kalmış balası
Kiminin elinde düğün kınası
Kimisini bekâr salmış anası
Onlar Gazi Kemal'in askerleri!
Kimisi rütbeli kimi rütbesiz
Dağ bayır ova her yer onlara düz
Kiminin yatağı kar kiminin buz
Onlar Gazi Kemal'in askerleri!
Onlar vatan namus için bir nefer
'Ya şehit ya gazi' diyen bu sefer
Onlar için şehit olmak bir zafer
Onlar Gazi Kemal'in askerleri!
Vatan sevdasıyla cepheye koşan
Kurşunla yoğrulup mayınla pişen
Ulu çınar gibi devrilip düşen
Onlar Gazi Kemal'in askerleri!
Kimi şehit oldu toprağa döndü
Kimi daldan kopan yaprağa döndü
Kiminin yuvası ocağı söndü
Onlar Gazi Kemal'in askerleri!
Kimi bacağından kimi gözünden
Olmuş pkk yla çarpışmanın yüzünden
Hepsi sever vatanını özünden
Onlar Gazi Kemal'in askerleri!
Hilalin yerine koyarlar haçı
Bazı kavramların boşalır içi
Şehidin gazinin nedir ki suçu
Onlar Gazi Kemal'in askerleri!
Şehidine öldü gitti denilir
Gaziye ne önem ne değer verilir
Anaları kapılardan çevrilir
Onlar Gazi Kemal'in askerleri!
Geride kalan yakınıyor halinden
İstiyor ki millet tutsun elinden
'Vatan sağ olsun'düşürmüyor dilinden
Onlar Gazi Kemal'in askerleri!
GAZİ (Halide Nusret Zorlutuna)
Türk çocuğu, İyice bak ve tanı;
İstiklal güneşi bu baştan doğdu.
Salgından kurtardı güzel vatanı,
Bütün düşmanları yurdumdan kovdu.
Türk kızıl Yüksel de göklere kadar,
Altın yıldızlardan işle bir çelenk,
Aşın bahçesinden çiçekler kopar,
Gazi'nin önüne ser, ışık ve renk.
Türk oğlu, rüzgarlar olsun sana at,
Doğudan batıya müjdeler taşı.
Gazi'yi gönlünün içinde yaşat,
De ki: Zafer olsun onun yoldaşı.
Cihan tarihini süsledi adı,
Ey büyük milletim, övün ve sevin.
Bir benzeri daha yaratılmadı,
Dünyada bir tane, senin Kemal'in.
GAZİLERİMİZE (Rıfkı Kaymaz)
Vatan aşkı yüreğinde,
Dalgalanmış, bayrak olmuş.
Dile gelmiş, dağlar, taşlar,
İnancınla hayat bulmuş.
Çıktın yola, haykırarak:
"Vatan için aksın kanım,
Ya şehitlik, ya gazilik,
Bu yurt; benim canım, kanım."
Düşmanlara karşı durdun,
İman dolu göğsün ile.
Güzel vatan, şanlı bayrak,
Senin ile gelir dile.
Güzel yurdum senden bize,
Ne değerli hediyedir.
Sana sonsuz minnettarlık,
Hepimizin gönlündedir.
Şanlı gazi, sana selâm!
Selâm sana ey şüheda!
Vatan için bizlerin de,
Canlarımız olsun feda!
YAŞASIN KAHRAMAN GAZİ (Midayet Kara)
Gücünü alırsın, baş komutan Atandan
Hiç farkın yoktur ki, şehit olup yatandan
Dünya bir olsa da, atamaz bu vatandan
Gönlümüz de yaşasın, o kahraman gazi
Atam babam gitti, sıra bendedir dedin
Sen vatan için, canını kanını verdin
Bu vatana bekçisin sen, savaşa girdin
Gönlümüz de yaşasın, o kahraman gazi
Cepheye gidersin de, arkana bakmadan
Mazlumu korursun da, kalbini kırmadan
Nöbetini tuttun, usanmadan bıkmadan
Gönlümüz de yaşasın, o kahraman gazi
Atanın şanına layık, asker oldun sen
Acep bilir misinki hiç, dönmüyor giden
Milletin gönlün de tutarsın, en büyük yer
Gönlümüz de yaşasın, o kahraman gazi
Der Midayet te yazarım, senin destanın
Düşmanlarla karşılaştığın, hep o anın
Geri durmak bilemezsin, dökersin kanın
Gönüller de yaşasın, o kahraman gazi