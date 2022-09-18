ÖSYM'nin düzenlediği KPSS'nin ilk oturumunun tamamlanmasının ardından adaylar, KPSS Lisans sınavının zorlupuna ilişkin araştırmalara başladı. Devlet memuru olmak isteyen çok sayıda adayın yarıştığı sınavın ardından arama motorlarında Ertelenen KPSS zor muydu? Hangi KPSS daha kolaydı? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

KPSS Lisans sınavına giren ve sınava hazırlanan adaylar diğerleri için sınavın nasıl geçtiğini merak ediyor. Bu yıl ikinci kez düzenlenen ve ilk oturumu 18 Eylül Pazar günü saat 10.15'te yapılan sınava katılım sağlayan adaylar KPSS Lisans sınav yorumlarını Twitter üzerinden #KPSS2022 etiketi ile paylaşırken arama motorlarında KPSS sosyal medya yorumları, 2022 KPSS Lisans zor muydu?KPSS adayların görüşleri konuları en çok aratılanlar listelerinde ilk sıralara yükseldi. İşte 2022 KPSS Lisans sınavı tüm merak edilenleri...

KPSS SOSYAL MEDYA YORUMLARI

Sınavdan çıkan adayların çoğu içini sosyal medyada dökerken bazıları sınavın zor olduğunu, birçoğu ise iptal edilen KPSS Lisans sınavından daha kolay olduğunu belirtiyor. Özellikle Türkçe paragraf sorularının bir önceki sınavdan daha kolay olduğu konusunda hemfikir olan çok sayıda aday, Genel Yetenek - Genel Kültür sorularının ise kendilerini biraz daha zorladığını ifade ediyor.

2022 KPSS LİSANS ZOR MUYDU?

Adaylardan bazıları sınavın tekrarlanmasından memnun olduklarını belirterek Temmuz ayında yapılan KPSS Lisans sınavına kıyasla 18 Eylül'de yapılan sınavın çok daha kolay olduğunu belirtti.

KPSS ADAYLARIN GÖRÜŞLERİ

Kimi adaylar ise şıkların birbirine çok yakın ve benzer olmasından şikayet ederek sınavda zorlandıklarını ifade etti.

KPSS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak. Zorlu sınav 10.15'te başlayacak ve 120 soru içeren sınav 130 dakika sürecek.

Eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

KPSS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

KPSS Genel Yetenek Testi: 60 SORU (30 Türkçe, 30 Matematik)

KPSS Genel Kültür Testi: 60 SORU (25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler)