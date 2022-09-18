KPSS 2022 heyecanı binlerce aday tarafından yaşandı. Sınacın ardından adaylar, sınavda çıkmış soruları araştırmaya devam ediyor. Genel Yetenek Genel Kültür sınavında dünyaca ünlü sinema filmi Forest Gump ile ilgili sorulan soru merak konusu oldu. Sınavda 'Forrest Gump filminde Tom Hanks'i kim seslendi? sorusu dikkat çekti. İşte detaylar...

2022 KPSS Lisans ilk oturumu olan Genel Yetenek Genel Kültür sınavında bugün adaylara yöneltilen yazım yanlışı sorusunda akılları karıştıran şıklardan biri olan ''Forrest Gump filminde Tom Hanks'i kim seslendir? 2022 KPSS Tom Hanks sorusunun cevabı nedir? İşte detaylar...

FORREST GUMP FİLMİNDE TOM HANKS'İ KİM SESLENDİRDİ?

Forrest Gump filminde başrol oyuncusu olan Tom Hanks'in Türkçe seslendirmesini Sungun Babacan yapmıştır.

Sungun Babacan, Birçok filmde Brad Pitt, Tom Hanks, Mel Gibson, Tom Cruise ve John Travolta gibi tanınmış Hollywood aktörlerini ve animasyon karakterlerini seslendirmiş, sesi Türkiye'de geniş kitlelerce tanınmıştır.