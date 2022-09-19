2022 KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI | KPSS Lisans GY - GK ve Eğitim Bilimleri soru ve cevapları PDF indir

KPSS'ye katılarak memur olma hayali kuran yüzbinlerce aday, ertelenerek yeniden yapılan sınavın soru ve cevaplarını araştırıyor. Kaç net yaptığını öğrenmek isteyen adaylar arama motorlarında 2022 KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı - ÖSYM KPSS Lisans GY - GK ve Eğitim Bilimleri soru ve cevapları PDF indir konularını araştırıyor. Biz de tüm bu soruların cevaplarına ve merak edilenlere haberimizde yer verdik.

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS'nin ilk iki oturumu olan Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri sınavları, 18 Eylül PAzar günü gerçekleştirildi. Sınavdan çıkan adaylar, net sayılarını öğrenmek için soru ve cevapları araştırırken arama motorlarında sıklıkla araştırılan 2022 KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı - ÖSYM KPSS Lisans GY - GK ve Eğitim Bilimleri soru ve cevapları PDF indir konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ERTELENEN KPSS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Ertelenen Kamu Personeli Seçme Sınavı, 18 Eylül Pazar günü 81 il sınav merkezinde eşzamanlı olarak uygulandı. ÖSYM takvimine göre 2022 KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınav sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak. KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alanlarında sorulan sorular ile cevap anahtarları da ÖSYM'nin sitesinde açıklandı.

KPSS GY-GK SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS 70, 80, 90 PUAN İÇİN KAÇ NET YAPILMALI? | 2022 KPSS Lisans kaç puan için kaç net gerekiyor?

31 Temmuz 2022'de yapılan ancak usulsüzlük gerekçesiyle iptal edilen KPSS'nin soru ve cevap anahtarı ise şöyle:

KPSS GY - GK SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2022 KPSS SAAT KAÇTA BİTECEK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu saat 10.15'te başlayacak ve 12.25'te sona erecek.

Saat 14.45'te başlayacak olan Eğitim Bilimleri oturumu ise 16.25'te bitecek.

KPSS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

KPSS Genel Yetenek Testi: 60 SORU (30 Türkçe, 30 Matematik)

KPSS Genel Kültür Testi: 60 SORU (25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler)