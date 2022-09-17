Ben Bu Cihana Sığmazam Dumrul Bey - Hakan Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hakan Karahan boyu, kilosu, burcu

atv ekranlarında yeni sezonda ekrana gelerek daha ilk fragmanıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Dizide Cezayir Türk'ün en yakını, candostu ve sonunda kayınpederi olan Dumrul Bey'in gerçek hayatta kim olduğunu araştıran izleyiciler arama motorlarında Ben Bu Cihana Sığmazam Dumrul Bey - Hakan Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hakan Karahan boyu, kilosu, burcu konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Yeni sezonda atv ekranlarının en sevilen dizilerinden olan ve başroldeki Oktay Kaynarca, Eda Özkan, Pelin Akil gibi isimlerle seyircileri ekran başına kilitlemeyi hedefleyen Ben Bu Cihana Sığmazam'da Atakan karakteri en sevilen oyunculardan bir tanesi oldu. Cezayir Türk'ünen yakın dostu ve kayınoederi olan Dumrul Bey'in gerçek hayatta kim olduğunu merak eden seyirciler, Ben Bu Cihana Sığmazam Dumrul Bey - Hakan Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hakan Karahan boyu, kilosu, burcu konularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

HAKAN KARAHAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

1 Ocak 1960'ta İstanbul'da doğan 62 yaşındaki Hakan Karahan, Robert Kolej'ini bitirdi ve lisans eğitimi almak için ABD'ye gitti. Lisans eğitimini Miami Üniversitesi'nde işletme üzerine yapan Karahan, buradan 1983 yılında mezun oldu.

1984 yılında Cenevre'de Du Pont de Nemours'da işe başlayan Karahan, için bu ilk iş deneyimi oldu. Ardından Türkiye'ye döndü ve Sabancı Holding'in bünyesindeki çeşitli kuruluşlarda çalıştı. 2003'e dek aktif olarak sürdürdüğü iş yaşamında Murahhas Aza olarak görev yapan Karahan, 1990 ila 2003 yılları arasında çeşitli yayın organlarında 70'e yakın makale ve yazı yazdı.

Yeni Başlayanlar İçin Aikido adlı bir kitap yazan Hakan Karahan'ın, daha sonra Kafamdaki Ses ve İntizar adlı şiir kitapları çıktı. Yayımlanan ilk romanı, 2001 yılında piyasaya çıkan Sürüden Ayrı kitabı oldu. Ardından, Feramuz Güvenlik dizisinin ilk iki kitabı olan 19 ve Azrail' kitapları yayımlandı.

Hakan Karahan, 2006-2007 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Sağır Oda adlı dizide senaryo yazarlığı ve 34 bölüm boyunca var olan "Oğuz Bey" karakterini canlandırdı. Daha önceden de sinema sektörüne atılıp film yapımcılığı ve Türk yazarlarının eserlerini sinemaya aktarmak gibi niyeti olan Hakan Karahan, 2007 yılında edebiyat eserlerinin sinema uyarlamalarını gerçekleştirmek için "Narsist Film" adında yapım şirketini kurdu. İlk iş olarak Hasan Ali Toptaş'ın yazmış olduğu Gölgesizler ve Kayıp Hayaller Kitabı adlı eserlerin de dahil olduğu beş edebiyat eserinin film haklarını satın aldı.

Uzun zaman profesyonel voleybol oynamış olan Hakan Karahan, 1990 yılından bu yana siyah kuşak 3. Dan aikidocu'dur. Hakan Karahan, uzun yıllardır şarkıcı Candan Erçetin'le beraberdir.

HAKAN KARAHAN BURCU, BOYU, KİLOSU

1.83 cm boyundaki ve 80 kg ağırlığındaki Hakan Karahan'ın burcu kovadır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DUMRUL BEY KİMDİR?

Cezayir'in en yakını, sırdaşı ve can dostudur. Hayatı, devletin bekası, mazlumların kurtuluşu için verdiği mücadele ile geçmiştir. Manevi kızı Firuze'nin Cezayir'le evlenmesi sonucu Cezayir'in kayınpederi de olmuştur.