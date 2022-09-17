atv ekranlarında yeni sezonda ekrana gelerek daha ilk fragmanıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Dizide Cezayir Türk'ün ve merhum ağabeyinin yakın arkadaşlarından olan Atakan'ın gerçek hayatta kim olduğunu araştıran izleyiciler arama motorlarında Ben Bu Cihana Sığmazam Atakan - Ragıp Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ragıp Savaş boyu, kilosu, burcu konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Yeni sezonda atv ekranlarının en sevilen dizilerinden olan ve başroldeki Oktay Kaynarca, Eda Özkan, Pelin Akil gibi isimlerle seyircileri ekran başına kilitlemeyi hedefleyen Ben Bu Cihana Sığmazam'da Atakan karakteri en sevilen oyunculardan bir tanesi oldu. Cezayir Türk'ün ve ağabeyinin eski dostu olan Atakan'ın gerçek hayatta kim olduüunu merak eden seyirciler, Ben Bu Cihana Sığmazam Atakan - Ragıp Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ragıp Savaş boyu, kilosu, burcu konularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

RAGIP SAVAŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

24 Ekim 1966'da İzmit'te doğan 56 yaşındaki Ragıp Savaş 1972-1977 yıllarında İsmet İnönü İlkokulu'nda okudu. 1977-1980 yıllarında Merkez Ortaokulu'na gitti. 1980-1983'te İzmit Lisesi'nde öğrenim gördü ve İzmit Lisesi'nden mezun oldu. 1983 yılında İzmit'te amatör olarak sürdürdüğü voleybol hayatını, Eczacıbaşı SK'ne transfer olarak profesyonel olarak sürdürmeye başladı. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. 1990 yılında yüksek dereceyle mezun oldu ve aynı yıl kurulan Türkiye'nin 3. Ödenekli Tiyatrosu olan Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda profesyonel sanat yaşamına başladı ve genç yaşta bu tiyatronun kurucularından biri olma şansına sahip oldu.

Sanatçının ilk oyunu 1990 yılında Aziz Nesin'in yazdığı Ahmet Gülhan'ın yönettiği "Demokrasi Gemisi"dir. Aynı sezon Nâzım Hikmet'in yazıp Kenan Işık'ın yönettiği "İvan İvanoviç Var Mıydı Yok Muydu?" adlı oyunda başrol alarak Petrof'u oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'nde 5 ödüle layık görülmüştür.

Ragıp Savaş, Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda birçok tiyatro oyunu ve müzikalde rol almıştır. Dünyanın en önemli tiyatrolarından biri olan Gürcistan Rustaveli Tiyatroları'nın Genel Sanat Yönetmeni ve dünya çapında üne ve başarıya sahip yönetmen Robert Sturua ile Sofoklers'in Antigonesi'nde Kreon rolünü oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'nde birçok ödül almıştır.

Sanatçı aynı zamanda 1998-2002 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda Genel Sanat Yönetmeni (Müşfik Kenter) Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediye Şehir Tiyatrosu'nun Genel Sanat Yönetmenliği'ne vekaleten atanmıştır, hâlen bu görevini sürdürmektedir.

2004 yılında sinema kariyerine "Neredesin Firuze" adlı filmle adım atmıştır. Özel televizyon kanallarında da çeşitli dizilerde rol almaktadır.

RAGIP SAVAŞ BURCU, BOYU VE KİLOSU

1.79 cm boyundaki akrep burcu Ragıp Savaş 82 kilogram ağırlığındadır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM ATAKAN KİMDİR?

Teşkilatın başı ve Cezayir'le merhum ağabeyi Yıldırım'ın eski arkadaşıdır. Kanunlara bağlı, milletini seven tam bir görev adamıdır. Cezayir'in dönüşünden sonra araları bozulacaktır. Atakan için kanundan daha büyük güç yoktur. Kanunların dışına çıkan Cezayir bile olsa kimseye toleransı yoktur.