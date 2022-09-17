atv ekranlarında yeni sezonda ekrana gelerek daha ilk fragmanıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Dizide Cezayir Türk'ün kız kardeşi Canan'ın eşi olan Ethem Marna'nın gerçek hayatta kim olduğunu araştıran izleyiciler arama motorlarında Ben Bu Cihana Sığmazam Ethem Marna - Kerem Kupacı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kerem Kupacı boyu, kilosu, burcu konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Yeni sezonda atv ekranlarının en sevilen dizilerinden olan ve başroldeki Oktay Kaynarca, Eda Özkan, Pelin Akil gibi isimlerle seyircileri ekran başına kilitlemeyi hedefleyen Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ethem Marna karakteri en sevilen oyunculardan bir tanesi oldu. Cezayir Türk'ün kız kardeşi Canan'ın eşi olan Ethem Marna'nın gerçek hayatta kim olduüunu merak eden seyirciler, Ben Bu Cihana Sığmazam Ethem Marna - Kerem Kupacı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kerem Kupacı boyu, kilosu, burcu konularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

KEREM KUPACI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

7 Şubat 1971'de İzmir'de doğan Kerem Kupacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk bölümünden mezun olduktan sonra sırasıyla Dikkat Bebek Var, Evimiz Olacak Mı?, Mahallenin Muhtarları ve Baba Evi gibi dizilerde rol almıştır. Bunun yanında Kahpe Bizans ve televizyon için çekilen Çilekli Pasta adlı filmlerde oyunculuk yapmıştır.

2000 yılında Şekerbank, 1999 yılında Demirbank ve yine aynı sene çektiği bir de Algida reklamı bulunmaktadır. Hayat Bilgisi dizisinde Keramettin Güçverir'i oynamıştır. atv'de yayımlanan Bedel adlı dizide oynamıştır. Ayrıca yine atv'de yayımlanan Elveda Rumeli dizisinde oynamıştır. 2010-2011 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Elde Var Hayat dizisinde Rıfat Sancaklı karakterini canlandırmıştır. 2015-2018 yılları arası yayımlanan Kırgın Çiçekler isimli dizide Sedat karakterini canlandırdı.

Kerem Kupacı, Nisan 2021'de çıkan haberlerde Türkiye'den ayrılarak Londra'ya yerleştiği ve genç yeteneklere online tiyatro eğitimi vermeye başladığı bildirildi.

KEREM KUPACI BURCU, BOYU, KİLOSU

70 kilogram ağırlığında ve 1.72 cm boyundaki Kerem Kupacı'nın burcu kovadır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM ETHEM MARNA KİMDİR?

Cezayir'in kız kardeşi Canan'ın kocası. Dışarıdan dikkat çekmeyen mütevazı bir adam. Asıl mesleği muhasebecilik ancak bir gün Cezayir eniştesi olan bu genç adama, "İnsanların da rakamlardan oluştuğunu söyleyen bir inanış vardır biliyor musun?" diye sorar. "Biliyorum" diye cevaplar Ethem de. "O halde insanlar da tıpkı rakamlar gibi, sanki hiç var olmamışçasına ortadan kaybolabilirler. Değil mi Ethem?" "Evet, Reis tıpkı dediğin gibi kaybolabilirler. Böylece Ethem insanları da silmeyi öğrenir yani ailenin ölü temizleyicisi olur. Tabi bunu Canan asla bilmez ta ki Cezayir'in ölmediği ortaya çıkıp geri dönmesine kadar.