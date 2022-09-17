atv ekranlarında yeni sezonda ekrana gelerek daha ilk fragmanıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Dizide Cezayir Türk'ün annesi olan Gülendam Türk'ün gerçek hayatta kim olduğunu araştıran izleyiciler arama motorlarında Ben Bu Cihana Sığmazam Ben Bu Cihana Sığmazam Gülendam Işıl Türk - Yücesoy kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Işıl Yücesoy boyu, kilosu, burcu kopnuları araştırılıyor. İşte detaylar...

Yeni sezonda atv ekranlarının en sevilen dizilerinden olan ve başroldeki Oktay Kaynarca, Eda Özkan, Pelin Akil gibi isimlerle seyircileri ekran başına kilitlemeyi hedefleyen Ben Bu Cihana Sığmazam'da Gülendam Türk karakteri en sevilen oyunculardan bir tanesi oldu. Cezayir Türk'ün annesi olan Işıl Yücesoy'un gerçek hayatta kim olduüunu merak eden seyirciler, Ben Bu Cihana Sığmazam Gülendam Işıl Türk - Yücesoy kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Işıl Yücesoy boyu, kilosu, burcu konularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

IŞIL YÜCESOY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

2 Ekim 1945'te Kırklareli'de doğan 77 yaşındaki Işıl Yücesoy, Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra 1969 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde sanat hayatına atıldı. Daha sonra 1975 yılında şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başladı. Aynı yıl ilk 45'liği Çalamazsın Mutluluğu basıldı. 1978 yılında kendi firması Orient Plak'ı kuran sanatçı, birçok gece kulübü ve gazinoda sahneye çıktı. Dört adet plağı basılan Yücesoy, 1981'den sonra film ve dizilerde rol almaya başladı.

İlk dizisi Atilla İlhan'ın yazdığı "Dokuz Sütuna Sekiz Manşet"tir. TRT'de yayınlanan bu dizide sanatçı, doktor rolünü canlandırdı. Işıl Yücesoy, 80'li yıllarda TRT'de "Arkası Yarın" programı için 15'e yakın radyo tiyatrosu yazdı. İstanbul Radyosu ve Ankara Radyosu'nda yayınlanan bu oyunlarda oynadı.

Işıl Yücesoy, 16 yıl Eyüboğlu Kolejinde drama eğitmenliği yaptı. Önemli tiyatro sanatçılarının jüri üyesi olarak katıldığı Tiyatro Festivali'nde yetenekli gençleri keşfetti, çeşitli üniversitelerde sanatın çeşitli dallarını seçen öğrenciler yetiştirdi.

Üvey Baba, Çemberimde Gül Oya ve Kara Para Aşk adlı dizilerle büyük bir hayran kitlesi edinen Işıl Yücesoy, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı 2014 yapımı Unutursam Fısılda adlı sinema filminde 'Hanife' karakterini canlandırdı.

Işıl Yücesoy'un Tanju Cılızoğlu ile olan evliliğinden Meneviş adında bir kızı vardır.

Işıl Yücesoy, Ossi Müzik'ten çıkan Çocuk Diskosu adlı albümde "Fış Fış Kayıkçı" adlı şarkıyı seslendirmiştir.

35 yıl aradan sonra 15 Temmuz 2016'da Zamansız adlı yeni albümünü çıkartan Işıl Yücesoy, bu albümde Çağan Irmak, Yeşim Salkım, Cenk Eren gibi ünlü isimlerle düet yapmıştır. Işıl Yücesoy yıllar sonra albüm yapması ile ilgili olarak gazeteci Olcay Ünal Sert'e verdiği röportajda; "İnsan çok emek verdiği, çok sevdiği bir şeyi kolayca bırakamıyor. Belki de yıllar, yaşanmışlık, insana başka şeyler katıyor. Yaşadığı duyguları da bir şekilde paylaşmak istiyor. Bütün bu soruları sora sora kendime, bu albüme canımı, kanımı tüm müzik aşkımı kattım. Hiçbir beklentim de yok, belki de sadece kendi kendime kendimi ispat etme çabasıydı. Ama iyi ettim. İçimde bir volkan patladı sanki. Gizli bir yerlerde olan bir iç deprem su yüzüne çıktı." demiştir.

Işıl Yücesoy; sinema, dizi, tiyatro ve müzik çalışmalarını birlikte yürütmektedir.

Müzik öğretmeni olan babası Selahattin Yücesoy, Giriftzen Asım Bey'in oğludur. Tiyatro oyuncusu Muazzez Kurtoğlu halası ve oyuncu Cem Kurtoğlu kuzenidir.

IŞIL YÜCESOY BURCU, BOYU, KİLOSU

73 kg ağırlığındaki Terazi burcu Işıl Yücesoy'un boyu ise 1,68 metre uzunluğundadır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GÜLENDAM TÜRK KİMDİR?

Evladını kaybeden bir anneyi neyle korkutabilirsiniz? Peki ya iki evladını birden kaybeden bir anneyi? Gülendam Türk'ün yerinden bir başkası olsa, kısa bir zaman dilimi içinde önce kocasını, sonra büyük oğlunu ve sonra da diğer oğlunu kendi elleriyle toprağa verse çektiği acıdan nefes alamaz hale gelirdi belki de. Ne diyelim biz bu duruma? "Allah dağına göre kar verir" mi demeli, yoksa "Allah kimseye taşıyamayacağı bir yük yüklemez" mi? Tepeden tırnağa Allah'a ve ondan gelen her şeye teslim olmuş bir kadındır Gülendam Türk. Öyle olmasa katlanabilir mi bu yaşadıklarına? Bunca olan bitenden sonra onu hayatta tutan şey, hem oğullarından kendisine kalan tek yadigar olan torunu Suna, hem kızı Canan ve hem de kızı kadar çok sevdiği gelini Leyla'nın varlığıdır. Gülendam Hanım, artık sadece onlar için nefes alıp verirken, 15 yıl sonra kader bir anda onun yüzüne gülmeye karar verir. Küçük oğlu Cezayir, geri döner. Tıpkı ölümünü olduğunu gibi bu mucizeyi de alır kabullenir Gülendam. Önü arkası önemli değildir onun için. Bu süre içinde kimin neyi, nasıl yaşadığı da. Önemli olan şey oğullarından birinin ona geri verilmesidir. Madem ki kendisine böyle bir mucize bahşedilmiştir ve onu yetmiş yaşından sonra yeniden güldürebilmiştir hayat, bu mutluluğu kimsenin kendisinden çalmasına bir daha asla izin vermeyecektir.