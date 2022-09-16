atv ekranlarının yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Cezayir Türk'le evlenmeyi kabul eden Leyla Türk'ü canlandıran Ebru Özkan Saban, dizinin en sevilen oyuncuları arasında yer alırken gerçek hayatı da merak konusu oldu. Arama motorlarında sık sık araştırılan Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla kimdir? Ebru Özkan Saban kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk'ün, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını almak için girdiği yolda yaşadıklarını anlatan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da izleyicilerden tam not almayı başardı. Sevilen dizinin ilk bölümü 20 Eylül Salı günü gösterime girerken seyircilerin arama motorlarında baktığı Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla kimdir? Ebru Özkan Saban kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

EBRU ÖZKAN SABAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

18 Kasım 1978'de Ankara'da doğan Ebru Özkan Kaban, ilkokul eğitimini Ankara'da, ortaokul ve lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladı. Lise öğrenimi sonrası İstanbul'a yerleşti. Üniversite eğitimine burslu bir öğrenci olarak Bilkent Üniversitesinde başladı, daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde devam etti ve buradan mezun oldu. Tiyatro eğitimine ilkokul düzeyinde başlamış, ilk olarak Millî Piyango isimli bir oyun yazdı. Üniversite eğitimine devam ederken Gözyaşı Çetesi adlı dizide oyunculuğa başladı. Ayrıca modellik mesleğini icra ettiği bilinmektedir.

Oyunculuk kariyerinde zirveye ulaştığı proje ise Hanımın Çiftliği projesidir. Bu dizi projesinde Halide adlı karaktere hayat verdikten sonra herkesin tanıdığı bir isim hâline geldi. Daha sonra ses getiren Not Defteri adlı diziden tanındı, oyuncu bu dizide Suna karakterini canlandırmıştı. 2014-2017 yılları arasında yayımlanan Paramparça dizisinde Dilara karakterini canlandırmıştır ve dizi 3 sezon sürmüştür; kariyerinde tekrar zirveye ulaşmasını sağlayan bir projedir. 2018 yılında Şahin Tepesi adlı dizide Melek karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Hekimoğlu dizisinde İpek Tekin karakterini canlandırmıştır, dizi House MD dizisinin Türkiye uyarlamasıdır. 2020 yılında Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı İpek Tekin karakteri ile Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından en iyi kadın oyuncu ödülüne hak kazanmıştır. Ödül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilmiştir.

2022 yılında Netflix yapımında Şahmaran dijital dizisinde Çavgeş isimli mistik bir karakteri canlandıracaktır, Ebru Özkan'ın yer aldığı ilk dijital dizi projesidir. Your Honor'ın uyarlaması olan atv'de yayımlanan Hakim dizisinde partneri Erdal Beşikçioğlu ile başrolü paylaşmıştır.[8] Hekimoğlu dizisinde başrolünü paylaştığı Timuçin Esen ile Disney+ dijital dizisi olan Gri adlı dizide yeniden partner olarak yer aldılar.[9] 2022'nin Eylül ayında yayımlanmaya başlayacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Oktay Kaynarca ile başrolde yer alıp Leyla Türk isimli karakteri canlandıracaktır.

EBRU ÖZKAN SABAN BOYU, KİLOSU, BURCU NEDİR?

1,73 m boyundaki ve 69 kg ağırlığındaki Ebru Özkan Saban'ın burcu akreptir.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM LEYLA KİMDİR?

Cezayir Türk'le evlenmeyi kabul ettiğinde hayatının ne kadar zor geçeceğini bilen ama en başından bunu göze almış yürekli ve asil bir kadın. Ona, kocasının ölüm haberiyle, hamile kaldığının haberini aynı gün aldıran kadere, yerinde bir başkası olsa küser ama o Leyla Türk'tür. Cezayir Türk'ün hayat arkadaşı, yoldaşı, sırdaşı… O yüzden, yaşadıkları süre boyunca Cezayir'den ne öğrendiyse onu yapmaya devam eder: Şükreder ve sabreder. Eşinin yokluğunda, artık kayınvalide değil, düpedüz anne bildiği Gülendam Türk'le birlikte aileyi önce hayatta, sonra ayakta tutmayı başarır. Cezayir'den ona kalan tek yadigar kızları Suna'yı, babasının yokluğunu aratmadan yetiştirir. Gel gör ki, kader Leyla'nı peşini bırakmaz. Ona yeni bir sınav daha hazırlamıştır. 15 sene sonra, canından daha çok sevdiği ama ölümünü de büyük bir tevekkülle karşıladığı kocası geri dönmüştür! Hayatı boyunca sevdiği tek adamın geri dönmesi, bunca yıl boyunca kandırılmış olmasını belki göz ardı ettirir ama Leyla'yı asıl yıkan Cezayir'le birlikte gelen başka bir ailenin varlığı olacaktır. O kadim sorunun cevabını bulmak artık Leyla'nın yeni sınavıdır: Aşk her şeyi affedebilir mi?