TOKİ başvuru bankadan neden SMS gelmedi? | Halkbank, Ziraat Bankası TOKİ mesajı neden gelmedi, ne zaman gelecek?

Cumhuriyetin en büyük sosyal konut projesinde detaylar belli olurken şimdiden milyonlarca kişinin başvurduğu projede vatandaşlar, para yatırdıktan sonra bankalardan mesaj gelmemesinin nedenini araştırıyor. Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan ödeme işlemlerinin tamamlandığına ilişkin SMS alamayan vatandaşların arama motorlarında araştırdığı TOKİ başvuru bankadan neden SMS gelmedi? | Halkbank, Ziraat Bankası TOKİ mesajı neden gelmedi, ne zaman gelecek? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı ve 14 Eylül 2022 itibarıyla başvuruların başladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ev sahibi olmanın hayalini kuran dar gelirli milyonlarca vatnadaş başvurularını tamamladı. e-Devlet üzerinden yapılan başvuruların ardından Halkbank ve Zirrat Bankası'ndan SMS bekleyen vatandaşlar, mesaj gelmemesi sebebiyle arama motorlarında TOKİ başvurularının ardından SMS gelmemesinin nedenini araştırıyor.

TOKİ BAŞVURU BANKADAN NEDEN SMS GELMEDİ?

Milyonlarca kişinin çok kısa süre içinde gerçekleştirdiği başvuruların ardından Halkbank ve Ziraat Bankası sistemlerinde yoğunluk yaşadığı tahmin ediliyor. Kısa Mesajların bu sebeple geciktiği öne sürülürken bankalardan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

HALKBANK, ZİRAAT BANKASI TOKİ MESAJI NEDEN GELMEDİ, NE ZAMAN GELECEK?

Halkbank ve Ziraat Bankalarından ne zaman mesaj geleceği henüz bilinmemektedir. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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