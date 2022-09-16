Önemli sofraların vazgeçilmezi Ali Nazik Kebabı, birçok vatandaş tarafından sevilen lokum gibi eti ve yoğurtlu patlıcan közlemesiyle mutfaklara konuk olmaya devam ediyor. Osmanlı zamanından beri var olan Türk mutfağının vazgeçilmezi Ali Nazik'in nasıl yapıldığını araştıran vatandaşlar, arama motorlarında Ali Nazik nasıl yapılır? | Ali Nazik tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

Misafirlerden akrabalara, aile üyelerinden arkadaşlara, hem özel günlerde hem de sıradan zamanları özel kılmak istediğiniz zamanlarda yapabileceğimiz muhteşem bir tarif olan Ali Nazik Kebabı, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Evde zahmetsiz ve kolay şekilde yapıp tadına doyamayacağınız muhteşem lezzeti biz de sizler için haberimizde derledik. İşte lokum gibi etin közlenmiş patlıcanla buluştuğu muhteşem tarif...

ALİ NAZİK TARİFİ

Malzemeler:

400 gram süzme yoğurt

3-4 adet kemer patlıcan

Tuz

2-3 diş sarımsak

500 gram dana kuşbaşı

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber, pul biber, kekik

Yarım su bardağı su

2 yemek kaşığı domates sosu (isteyen 1 yemek kaşığı salça kullanabilir)

ALİ NAZİK KEBABI NASIL YAPILIR?

Yapılışı:

Patlıcanları közleyip, kabuklarını temizleyin.

İnce ince doğrayın.

Soğuduktan sonra, ezilmiş sarımsak ve süzme yoğurtla beraber iyice karıştırın.

Tuzunu ayarlayın.

Diğer taraftan etleri yıkayıp, suyunu süzdürün.

Pişirme kabına alarak kısık ateşte, tencerenin kapağı kapalı bir şekilde etlerin bırakmış olduğu suyu çekmesini bekleyin.

Daha sonra tereyağını ilave edin.

Tuz hariç, baharatları ve domates sosunu ilave edin.

Mutlaka sıcak su ekleyin. Çok sulu olmayacak, sadece koyu kıvamlı bir sosumuz olacak.

Etlerin pişme süresi uzarsa, sık sık kontrol edip gerekirse tencerenin dibi tutmaması için az az sıcak su ilave edebilirsiniz.

Pişen etlere, son olarak tuzu ilave edin ve ocaktan alın.

Servis tabağına önce patlıcanlı harç, üzerine ise etleri koyun.

İsteğe göre süsleyerek, servis edebilirsiniz.

ALİ NAZİK PÜF NOKTALARI

Evinizde közlenmiş patlıcanlarınız yoksa, yağlı kağıtla fırında da közleyebilirsiniz. Patlıcanınızı közlerken, üzerine çatal yardımı ile delikler açmalısınız.

Sosunuza ekleyeceğiniz suyun sıcak olmasına dikkat etmelisiniz.

Etleri kontrollü bir şekilde pişirmelisiniz.

___AFİYET OLSUN___