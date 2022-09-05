KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | 5 Eylül Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündeminde ne var?

Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ile ilgili vatnadaşlar, arama motorlarında araştırma yapıyor. Gündeme ilişkin konular hakkında alınan kararları merakla bekleyen vatandaşlar için 5 Eylül Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündeminde ne var? sorularını haberimizde derledik.

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, Kabine Toplantısı'nın gündem maddelerini ve akabindeki açıklamaları merak ederken icra ve haciz borçlarından sosyal konut projesine kadar birçok konuların ele alınacağı Kabine'den çıkacak kararlar arama motorlarında araştırılıyor. İşte Kabine Toplantısı hakkında detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pandemi sürecinde 2 haftada bir toplanan Kabine, en son 22 Ağustos tarihinde toplanmıştı. Gündeme göre toplanma sıklığı değişen Bakanlar Kurulu, 5 Eylül Pazartesi günü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek.

5 EYLÜL KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nda icra ve haciz borçları, sosyal konut projesi ve banka promosyonları konuları ele alınacak.

12 Eylül'de başlayacak olan y eni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ve öğretmenlere ödenecek öğretim yılı hazırlık ödeneği konusu toplantının konuları arasında yer alıyor.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta başlayacak üç günlük Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan turunun yanı sıra Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi ve BM Genel Kurulu toplantıları da ele alınacak.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararları, millete sesleniş konuşmasıyla açıklaması bekleniyor.

SON KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında son olarak Rusya-Ukrayna savaşı, tahıl koridoru, ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele ele alınmıştı.