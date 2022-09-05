Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 5 Eylül 2022 Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 5 Eylül Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
5 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ YAPILDI MI?
5 Eylül Pazartesi 2022 Çılgın Sayısal Loto'nun şanslı numaraları henüz belirlenmedi. Çekiliş yapıldığında sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçlarına haberimizde yer verilecek.
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