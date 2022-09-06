💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 6 Eylül Salıgünü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...
6 EYLÜL 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
ABD Doları: 18,21 (Alış) - 18,23 (Satış)
EURO: 18,14 (Alış) - 18,16 (Satış)
STERLİN: 21,05 (Alış) - 21,16 (Satış)
1 DOLAR = 18,2! TL
(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
GRAM ALTIN: 1.006,73 (Alış) - 1.006,90 (Satış)
ÇEYREK ALTIN: 1.657,00 (Alış) - 1.673,00 (Satış)
YARIM ALTIN: 3.303,00 (Alış) - 3.347,00 (Satış)
TAM ALTIN: 6.607,00 (Alış) - 6.670,00 (Satış)
CUMHURİYET ALTINI: 6.731,00 (Alış) - 6.833,00 (Satış)
Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 06.00 itibarıyla güncellenmiştir.