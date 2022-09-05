CANLI ALTIN FİYATLARI - 5 EYLÜL DÖVİZ KURLARI NE KADAR? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL?

Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 5 Eylül 2022 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

Vatandaşların anbean takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ediyor. Euro'nun dolar karşısında değer kaybetmesiyle piyasalarda dengesizlik yaşanırken dolar ve altın kurlarıyla yakından ilgili vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 5 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

5 EYLÜL 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,22 (Alış) - 18,23 (Satış)

EURO: 18,09 (Alış) - 18,10 (Satış)

STERLİN: 20,91 (Alış) - 21,01 (Satış)

1 DOLAR = 18,22 TL

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 1003,89 (Alış) - 1004,06 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.655,00 (Alış) - 1.665,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.295,00 (Alış) - 3.332,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.590,00 (Alış) - 6.641,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.729,00 (Alış) - 6.830,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 13.04 itibarıyla güncellenmiştir.