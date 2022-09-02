CANLI ALTIN FİYATLARI - 2 EYLÜL DÖVİZ KURLARI NE KADAR? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL?

Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 2 Eylül Cuma 2022 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

2 EYLÜL 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,21 (Alış) - 18,23 (Satış)

EURO: 18,20 (Alış) - 18,21 (Satış)

STERLİN: 21,99 (Alış) - 21,09 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 998,48 (Alış) - 999,61 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.643,00 (Alış) - 1.657,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.277,00 (Alış) - 3.315,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.553,00 (Alış) - 6.608,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.698,00 (Alış) - 6.800,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 12.41 itibarıyla güncellenmiştir.