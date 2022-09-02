Mega Piton Yaratığa Karşı (Mega Python vs Gatoroid) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? I Mega Piton Gatoroid'e Karşı ne zaman ve nerede çekildi?

Mary Lambert'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerini Kathryn Joosten ile Deborah Gibson'un paylaştığı Mega Piton Gatoroid'e karşı filmi, seyirciler tarfından araştırılıyor. Peki Mega Piton Yaratığa Karşı (Mega Python vs Gatoroid) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? I Mega Piton Gatoroid'e Karşı ne zaman ve nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

Mary Lambert'in yönettiği Mega Piton Yaratığa Karşı, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Filmin konusu, oyuncuları ve çekim yeri ile tarihini araştıran vatandaşlar için biz de merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

MEGA PİTON YARATIĞA KARŞI (MEGA PYTHON VS GATOROID) FİLMİNİN KONUSU NE?

Florida'da halk büyük bir tehlike içindedir, herkeste bir tedirginlik havası hakimdir. İnsanlar birer birer yok olmaktadır. Dev piton ile Gatoroidlerin arasında süren savaş daha kaç kişiye mal olacaktır?

MEGA PİTON YARATIĞA KARŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kathryn Joosten

Deborah Gibson

A Martinez

Arden Cho

Carey Van Dyke

Chris Neville

Jack N. Harding

Jay Beyers

Jeff Dujardin

Kaiwi Lyman

Kevin M. Horton

Kirk Bovill

Kristen Wilson

Micky Dolenz

Patrick Hancock

Robert R. Shafer

Tiffany

Tommy Lukasewicz Tekpart

MEGA PİTON YARATIĞA KARŞI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD yapımı bilim kurgu filmi Mega Python vs Gatoroid, 2011 yılında gösterime girdi.