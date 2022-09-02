HAFTA SONUNA YAĞIŞ UYARISI! Cumartesi - Pazar yağmur yağacak mı? 3-4 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir hava nasıl olacak?

Metoeroloji uzmanları hafta sonu için hava durumu raporunu MGM'nin sitesinde yayınladı. Hafta sonu plan yapanlar Cumartesi - Pazar yağmur yağacak mı? 3-4 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir hava nasıl olacak? sorularının cevabını araştırıken biz de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgi ve haritalı hava durumu raporlarını haberimizde paylaştık.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'açıklanan son veirlerine göre, sonbaharın ilk günlerine denk gelen hafta sonu, hava durumu yazın geride kaldığını hissettirecek. Hafta boyunca yapılan uyarılara rağmen başta İstanbul olmak üzere birçok kente beklenen yağışların düşmemesi üzerine uzmanlar, kuvvetli sağanağın hafta sonuna kaydığını bildirdi. Bunun üzerine hafta sonu plan yapan vatandaşlar, havanın nasıl olacağını araştırımaya başladı. Peki Hafta sonu hava nasıl olacak? Cumartesi Pazar yağmur yağacak mı? İşte 3 - 4 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu ve illere göre haritalı hava durumu...

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Ülke genelinde hafta içi beklenen yağışlar, başta İstanbul olmak üzere birçok kentte tahmin edildiği kadar etkili olmadı. Sonbaharın ilk günleriyle birlikte yağışların önümüzdeki günlere taşındığını kaydeden Meeoroloji uzmanları ise hafta sonuna ilişkin vatandaşlara uyarılarda bulundu. Cumartesi günü başlaması beklenen yağışlar hafta sonu boyunca ülkenin kuzey bölgelerdinde devam edecekken Marmara ve Karadeniz Bölgeleri için vatandaşlara, mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

CUMARTESİ PAZAR YAĞMUR YAĞACAK MI?

Cumartesi günü Marmara ile Karadeniz'in doğusunda kuvvetli olarak beklenen yağışlar, pazar günü ise etkisini biraz daha azaltarak iç bölgelere de yayılacak. Hissedilen sıcaklığın yüksek nem miktarı ile birlikte artması beklenirken Güneydoğu Anadolu'da yüksek sıcaklık uyarısı hafta boyu devam edecek.

3 - 4 EYLÜL İSTANBUL HAVA DURUMU

3 - 4 EYLÜL ANKARA HAVA DURUMU

3 - 4 EYLÜL İZMİR HAVA DURUMU