2022 ALES NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ALES soru ve cevapları açıklandı mı? | ALES kaç yıl geçerli?

Akademik kariyer ve lisansüstü eğitim hedefleyen milyonlarca aday, ALES'e girmelerinin ardından soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav hakkında arama motorlarında sıkça bakılan ALES ne zaman açıklanacak? ALES soru ve cevapları açıklandı mı? | ALES kaç yıl geçerli? sorularının cevabını sizler için derledik.

Öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen ALES'in yapılmasının ardından soru ve cevap kitapçıklarının ne zaman yayınlanacağı merak konusu haline geldi. İşte milyonlarca adayın hayllerine giden yolda atılan adımlardan biri olan ALES hakkında araştırılan ALES ne zaman açıklanacak? ALES soru ve cevapları açıklandı mı? | ALES kaç yıl geçerli? sorularının cevapları...

ALES SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI? NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES soru ve cevapları 2 Eylül 2022 tarihi itibarıyla açıklandı. 21 Ağustos 2022 Pazar günü, saat 10.15'te gerçekleştirilen sınavın ardından soru ve cevap kitapçıklarının ne zaman yayınlanacağına ilişkin ÖSYM resmi internet sitesinde soru ve cevap anahtarını yayınladı.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ? ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi resmi olarak 5 yıldır. ALES puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren geçerli olmakla birlikte bu puanlar 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir. Yani 2022 yılı ALES sonuçları 2027 yılına kadar geçerli olacak.

ALES PUAN HESAPLAMASI

ALES'e girem adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Yani sınavda yapılan 4 yanlış 1 doğruyu götürecek.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.