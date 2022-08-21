Grip ve nezle evde nasıl atlatılır? Evde en hızlı ve kolayca grip ve nezle geçirme yöntemleri | Gribe iyi gelecek doğal yöntemler

Hava değişimleriyle birlikte insanların en büyük sorunlarından bir tanesi haline gelen grip ve nezle, koronavirüs salgınından sonra daha fazla önem verilen bir konu haline geldi. Grip ve nezleye yakalanan kişiler hastaneye gitmemek için Grip ve nezle evde nasıl atlatılır? Sorusunun cevabını araştırıyor. İşte evde en hızlı ve kolayca grip ve nezle geçirme yöntemleri | Gribe iyi gelecek doğal yöntemler…

Grip influenza virüsünün neden olduğu ve bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla birlikte çok kolay yakalanan bir hastalığa dönüşen grip ve nezle yeniden gündemimize girdi. Pandemi döneminde herkesin maske kullanması ve sosyal mesafeye önem vermesi sonucu grip vakalarının neredeyse sıfırlanmasının ardından önlemlerin gevşemesiyle birlikte grip ve nezle vakaları yeniden baş gösterdi. Gribe yakalanan kişiler hastaneye gitmek istemeyince Grip ve nezle evde nasıl atlatılır? Sorusunun cevabını araştırırken Evde en hızlı ve kolayca grip ve nezle geçirme yöntemleri | Gribe iyi gelecek doğal yöntemleri haberimizde derledik.

GRİP VE NEZLE EVDE NASIL ATLATILIR?

BESLENME

Grip ve nezleyi atlatmanın en kolay yolu beslenmemize özen göstererek bağışıklık sistemini eski sağlığına kavuşturmaktır. Tavuk çorbası, paça çorbası, portakal, greyfurt, mandalina, limonlu çay, zencefil, ekinezya, kuşburnu, adaçayı, kekik çayı, okaliptus çayı, bal, soğan ve sarımsak gibi yiyeceklerin grip hastalığına faydalı olan başlıca besinler olduğu bilinmektedir.

TUZLU SU İLE GARGARA

Tuzlu su ile gargara, boğaz iltihabından kurtulmanın muhtemelen en etkili yöntemlerinden bir tanesidir. Tuz hem ağız ve boğazdaki şişliğin giderilmesine hem de istenmeyen mikropları öldürmeye yardımcı olur. Tuzlu su gargarası için bir bardak ılık suyun içerisinde 1 dolu çay kaşığı tuzu çözündürmek yeterli olacaktır. 30 saniye süreyle gargara yapılan bu suyla işlemi 1-2 saatte tekrarlayın.

BİTKİSEL ÇAYLAR

Zencefil ve limon çayı gribe en iyi gelen bitkisel yöntemlerden biridir. Aynı zamanda tarçın, nane, limon, zencefil, kuşburnu çayları da evde kolaylıkla yapılan tedavi edici çaylar arasındadır. Kış aylarında düzenli olarak bu çayları tüketen kişilerin bağışıklık sistemi güçlenmektedir. Böylelikle gribal hastalıklardan da korunmaktadır.

Dağ kekiği de vücudu tepeden tırnağa yenileyen ve hastalıklara karşı vücut direnicini arttıran en önemli doğal şifa kaynağıdır. Kekik çayı da bağışıklığın kısa sürede güçlenmesi için grip esnasında tüketilmesi tavsiye edilir. Oldukça geleneksel bir yöntem olan kekik çayı, bağışıklık sisteminin güçlenmesi için özellikle kış ayı boyunca bol bol tüketilmelidir.

EVDE EN HIZLI VE KOLAYCA GRİP VE NEZLE GEÇİRME YÖNTEMLERİ

SOĞAN VE SARIMSAK KÜRÜ

Tarihte bilinen en eski antibiyotik olarak bilinen soğan, vücuttaki toksinlerin ve iltihapların atılması için tüketilmesi tavsiye edilir. Vücut direncini yükselte en önemli besin kaynaklarından biri olan soğanın grip boyunca bolca tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Bağışık sisteminin güçlenmesi için özellikle kış aylarında soğan tüketimine özen gösterilmelidir.

Bir su bardağı soğan suyunu, şifa deposu balla tatlandırarak günde bir iki bardak içtiğinizde çok kısa sürede hastalığın etkilerinin azaldığını ve iyileştiğinizi fark edeceksiniz.

Antibakteriyel özelliği sayesinde sarımsak çok eski zamanlardan beri birçok derde deva olan bir bitki. Mide ve bağırsaklarda dolaşan zararlı bakterileri yok etmesinin yanı sıra soğuk algınlığının yarattığı halsizlik ve yorgunluk halini de ortadan kaldırır.

Eğer soğuk algınlığına yakalandıysanız hastalığı atlatana kadar her gün yarım limon suyu, bir diş sarımsak, bir tatlı kaşığı bal ve kırmızı biberi karıştırarak hazırladığınız bitkisel kürü gün içerisinde aklınıza geldikçe tüketebilirsiniz.

BOL SU İÇMEK

Burun akıntısı ve burun tıkanıklığı birlikte görülüyorsa, bu süreçte bol bol sıvı tüketmek oldukça önemlidir. Sıvı tüketmek, mukusların atılmasını kolaylaştırır. Aksi halde mukus koyu ve yapışkan bir kıvama gelir ve bu durumda atılması zorlaşır. Akıntının ardından burun tıkanıklığı görülebilir. Böylece durumlarda bol bol su için, kahve, çay ve limon suyu gibi içeceklerden uzak durun.

ZERDEÇAL

Güçlü bir antioksidan, antibakteriyel ve anti inflamatuar özellikleri gösteren zerdeçal, burun akıntısı ve soğuk algınlığı tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Bir bardak sıcak süte, 1 çay kaşığı toz zerdeçal karıştırarak yatmadan önce içebilirsiniz.

GRİBE İYİ GELECEK DOĞAL YÖNTEMLER

BUHAR BANYOSU

Sıcak buhar banyosu yapmak, burun akıntısını azaltır ve iyileşme sürecini hızlandırır. Buhar banyosu için geniş bir kaseye kaynar su doldurun. Suyun içerisine 3-4 damla nane yağı, okaliptüs yağı, biberiye, adaçayı veya çay ağacı yağı dökün. Başınızı kasenin üzerine eğin ve buharın doğrudan size gelmesi için başınızı havluyla örtün. Eğer evde bu yağlar yoksa, kekik veya kuru nane ekleyebilirsiniz.

MANTAR

Mantar düşük kalori ve yüksek protein içerir. Mantar polifenoller, polisakkaritler, ergotionein, glutatyon, selenyum ve C vitamini gibi antioksidan bileşiklerden zengindir. Bu biyoaktif bileşikler, kanser ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir. Bununla birlikte, mantarın içeriğindeki polisakkaritler, prebiyotik görevi görerek bağırsaklardaki yararlı bakterilerin çoğalmasına destek sağlar.

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