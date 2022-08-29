30 AĞUSTOS GÖRSELLERİ 2022 - 30 Ağustos Zafer Bayramı resimli mesajları | Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak isteyen mesajlar, resimli bayram mesajları arayışına girişti. Büyük Taarruz'da elde edilen zaferin 100. yıldönümünde, Facebook, WhatsApp, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya hesaplarında paylaşılabilecek en güzel resimli mesajları ve görselleri haberimizde derledik.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi ya da diğer adıyla Büyük Taarruz'da, 30 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazanılan zafer, her yıl ülkemizde aynı tarihte, büyük coşkunluk ve mutluluk içinde kutlanıyor. Yunan ordularını 9 Eylül'de İzmir'de denize dökmeden kısa süre önce kazanılan bu zaferi kutlamak için vatandaşlar da arama motorlarında 30 Ağustos mesajları resimli, 30 Ağustos Zafer Bayramı en güzel resimli mesajları aramaları ile sosyal medya hesaplarından paylaşabilecekleri görselleri araştırıyor. İşte en güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı resimli mesajları...

30 AĞUSTOS MESAJLARI RESİMLİ

Ülkemizini tarihteki büyük zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer bayramı milletimizin dirlik ve birliği için, barış ve refahı için kutlu olsun.

Bu zafer, vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin, yokluklara, rağmen azimle, inançla ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini, büyük bedeller ödeyerek de olsa yedi düvele göstermiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Bu büyük zaferin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz.

İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin ve şanlı ordumuzun tüm mensuplarının, Zafer Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI EN GÜZEL RESİMLİ MESAJLARI

Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz. Şanlı 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun.

Türk tarihi zaferlerle doludur. Ama 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Dumlupınar Savaşı, Türk ulusunun yeniden dirilişidir. Zafer Bayramınız Kutlu Olsun.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI FACEBOOK MESAJLARI

30 Ağustos Zafer Bayramı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletçe kenetlenerek bağımsızlığımızın tescillendiği tarihimizdeki en önemli dönüm noktalarından birisidir. Bu zaferin kazanılmasında emeği olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorumBüyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve ülkemizin koruyucusu Ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü yürekten kutlarım.

Tuna Nehrin'in serin kıyılarında aldığı abdestin namazını, Afrika'nın kızgın çöllerinde eda eden bir milletin çocukları olarak 30 Ağustos zafer bayramınızı kutlarım.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 30 Ağustos zafer bayramı kutlu olsun.30 Ağustos'un Türkiye'nin geleceği için binlerce şehidin, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferdir. Bu zaferin ışığı altında nice güzel 30 Ağustos Zafer Bayramlara…

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI WHATSAPP MESAJLARI

Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; Büyük Taarruz Zaferinin yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz.

İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor,30 AğustosZafer Bayramınızı Kutluyorum.

30 Ağustos zaferi ile kurulan ve Türk milletinin en büyük eserlerinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatanı ve milletiyle birlikte sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşaması yönündeki inanç, istek ve idealimizi bir kez daha ifade ederek Zafer Bayramınızı kutluyoruz.

Bu mutlu günde, zaferi bize yaşatan Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk Ordusu'na şükran ve minnetlerimizi sunarken, ulusumuza da Zafer Bayramı kutlu olsun…

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI INSTAGRAM MESAJLARI