İnternet üzerinden online olarak alınan ürünlerin iadesine ilişkin Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı düzenleme, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Alınan ürünler iade edilmek istendiğinde kargo üzretinin kimin ödeyeceğine dair yapılan düzenlemenin ardından vatandaşlar Kargo iade ücretini kim ödeyecek? İnternet alışverişinde kargo iadesini müşteri mi ödüyor? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

İnternetten alışveriş yapan kişilerin ürünü beğenmediklerinde ya da hatalı, kusurlu ürün teslim edildiğinde iade yapmalarına ilişkin karara yeni bir düzenleme getirildi. Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle kargo iadesi yaparken ödenecek üxcretlerin alıcı mı yoksa satıcı tarafından mı ödeneceği merak konusu oldu. İşte online alışverişte kargo düzenlemesine ilişkin tüm detaylar...

İNTERNET ALIŞVERİŞLERİNDE KARGO İADESİNİ MÜŞTERİ Mİ ÖDÜYOR?

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde yapılan son değişiklikler çerçevesinde, kargo iade ücretinin bundan sonra müşteriye ait olması sosyal medyada gündem oldu. Yapılan değişiklik sonrası iade kargo ücretinin, ayıplı (kusurlu) mallar dışında müşteri tarafından tahsil edilmesine karar verildi.

Söz konusu husus kapsamında ilave edilen yönetmelik maddesi ise şöyle belirlendi:

"Tüketici, ön bilgilendirmede kararlaştırılması ve satıcının öngördüğü taşıyıcı ile iadesinde tutarına yer verilmesi halinde teslim masraflarını geçmemek üzere iade masrafını karşılamakla yükümlüdür. Ancak, tüketiciye teslim edilen malın kanunun 8 inci maddesi kapsamında ayıplı olması durumunda tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Tüketicinin talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilebilir."

KARGO İADE ÜCRETİNİ KİM ÖDEYECEK?

Teknolojik ürünler kapsamında e-ticaret sitesi üzerinden cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar alanlar kargo iadesi yapmak istediğinde artık bu ücreti kendileri karşılayacak.

Bu durum Trendyol, MNG Kargo, PTT Kargo, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, UPS Kargo ve tüm kargo şirketleri için geçerli olacak.

Bu durumlarda iade kargo ücretini müşteri verecek.

DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde yapılan aide ve cayma hakkıyla ilgili son değişiklikler 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ CAYMA HAKKI MADDESİ NEDİR?

Ticaret Bakanlığı yalnızca kargo iade ücreti ödemelerinde değil cayma hakkı anlamında da değişiklikler yaptı.

Kamuoyu ile paylaşılan mesafeli satış sözleşmesi çerçevesinde tüketiciye teslim edilen cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler, canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler, tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler maddeleri eklendi.

Böylece, tüketicinin internetten satın aldığı cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarları iade edemeyeceği kararlaştırıldı.