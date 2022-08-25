Okullarda üniforma zorunlu mu? - İlkokul, ortaokul, liselerde serbest kıyafet var mı? | Forma giymek zorunlu mu?

Yaz döneminin sona ermesiyle birlikte 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için geri sayım başladı. Okul alışverişini yapan öğrenci ve veliler, okullarda üniformanın zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Geçtiğimiz senelerde serbest kıyafete geçilirken Okullarda üniforma zorunlu mu? İlkokul, ortaokul, liselerde serbest kıyafet var mı? Forma giymek zorunlu mu? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda üniforma giyilip giyilmeyeceğini merak eden veli ve öğrenciler, arama motorlarında Okullarda üniforma zorunlu mu? İlkokul, ortaokul, liselerde serbest kıyafet var mı? Forma giymek zorunlu mu? sorularının cevabını araştırıyor. Geçtiğimiz senelerde MEB'e bağlı okullarda serbest kıyafete geçilirken okullarda kıyafet yönetmeliğiyle ilgili tüm detaylar haberimizde...

OKULLARDA ÜNİFORMA ZORUNLU MU?

Okullarda kıyafet serbestliği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların kendi tercihine bırakılmıştır. Okullar, dilediği durumda okula istenilen kıyafet ile gelinilmesine olanak tanıyabilir ya da okula özel formanın giyilmesini zorunlu kılabilir.

Her okul, kıyafet yönetmeliğini yönetim kurulu kararı ile belirleyebilecek. Konuya dair bilgi almak isteyen öğrenciler ve veliler birebir kendi okullarından bilgi alabilecek.

İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSELERDE SERBEST KIYAFET VAR MI?

MEB'e bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmeliğin yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 2012 yılında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Detayları ise şöyleydi:

Azınlık ve yabancı okullar hariç, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda, yönetmelikte belirlenen sınırlamalar dışında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde kılık ve kıyafet serbest oldu. Öğrenciler, okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamayacak.

Okullarda, serbest kıyafet giyilecek, ancak vücut hatlarını belli eden şort, tayt, diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyilmeyecek.

Okullarda boyalı saç, makyaj, bıyık ve sakal yasak olacak. Siyasi sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta kullanılamayacak.

Öğrenciler, beden eğitimi ve spor derslerinde eşofman, diğer spor etkinliklerinde ise etkinliğin özelliğine uygun kıyafet giyecek, ancak öğrenciler tek tip eşofman veya spor kıyafeti giymeye zorlanamayacak.

MEB KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİNİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.

TEK TİP FORMA GİYMEK İSTEYEN OKULLARDA NASIL KARAR VERİLİR?