YÜKSEK LİSANS KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN? - Lisansüstü KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

KYK yurt başvurularının lisans öğrencileri için başlamasının ardından yüksek lisans öğrencileri, lisansüstü eğitim alanlar için başvuru tarihlerini sorgulamaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Genciz Biz platformu üzerinden yürütülen KYK işlemleri için harekete geçen öğrenciler arama motorlarında Yüksek Lisans KYK yurt başvurusu ne zaman? Lisansüstü KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? sorularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Yüksek Lisans öğrencilerine daha az kişiyle kalma imkanı sunulan KYK yurtlarına başvuru süreleri lisansüstü öğrencileri tarafından sıkça araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamasıyla lisans öğrencileri için KYK Yurt başvurularının 24 Ağustos 2022 - 28 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacağı öğrenilirken Yüksek Lisans KYK yurt başvurusu ne zaman? Lisansüstü KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? soruları merak konusu haline geldi. İşte yüksek lisans öğrencilerinin KYK yurt başvurusuyla ilgili tüm detaylar...

YÜKSEK LİSANS KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Üniversiteye ek kontenjan, özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, ülkemize kendi imkânlarıyla gelen yabancı uyruklu öğrenciler ve yüksek lisans/doktora öğrencileri için yurt başvuruları ise daha sonra yapılacak.

Bakan Kasapoğlu'nun duyurduğu 24 Ağustos 2022 - 28 Ağustos 2022 tarihleri önlisans ve lisans öğrencilerini kapsamakla birlikte yüksek lisans ve doktora öğrencileri bu tarihlerde KYK yurt başvurusu gerçekleştiremeyecek.

LİSANSÜSTÜ KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversiteye ek kontenjan, özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, ülkemize kendi imkânlarıyla gelen yabancı uyruklu öğrenciler ve yüksek lisans/doktora öğrencileri için yurt başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimizde paylaşılacaktır.