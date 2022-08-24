GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KYK yurt başvurusu son gün ne zaman? - Gencizbiz KYK başvuruları ne zaman açıklanacak? | Adım adım KYK yurt başvurusu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun KYK yurt başvurularının başladığını duyurmasının ardından milyonlarca üniversite öğrencisi, KYK yurt başvurusu son gün ne zaman? - Gencizbiz KYK başvuruları ne zaman açıklanacak? | Adım adım KYK yurt başvurusu konularını araştırıyor. KYK yurt başvurularıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

KYK yurt başvurularının 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü başlamasının ardından milyonlarca üniversite öğrencisi, barınma ihtiyacını devlet yurtlarında karşılamak amacıyla araştırmalara başladı. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvurusu son gün ne zaman? - Gencizbiz KYK başvuruları ne zaman açıklanacak? | Adım adım KYK yurt başvurusu ve tüm detaylar...

e-DEVLET KYK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KYK YURT BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

Gençlik Ve Spor Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü başlayan KYK devlet yurdu başvuruları, pazar günü sona erecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtlarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yeni bir sezona başlıyoruz. Onlar için bakanlık olarak tüm kurum, kuruluşlarımızla işbirliklerimizi en güçlü seviyede tuttuk. Çok kapsamlı hazırlık çalışmamız var. Bu işbirliklerimizi bu süreçte güçlendirerek devam ettireceğiz.

2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt başvurularını an itibarıyla başlatıyoruz. Pazar akşamına kadar e-devlet üzerinden öğrenciler başvurularını gerçekleştirecek. Başvurular hiçbir şekilde insan eli değmeden bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Gelir, başarı durumlarına göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. İnşallah asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak. Bu yurtlar aynı zamanda bir kardeşlik, dostluk ortamı."

GENCİZBİZ KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Kasapoğlu, "Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Pazar akşamına kadar başvuru yapılabilir." dedi. Değerlendirme sonuçları; Bakanlık internet sayfası http://sonuc.gsb.gov.tr adresinden duyurulmaktadır. Yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

e-DEVLET KYK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ADIM ADIM KYK YURT BAŞVURUSU

İlk olarak e-Devlet'e giriş yapmanız gerekmektedir. ArdındanKYK yurt başvuru sayfasına gelebilirsiniz.

Karşınıza çıkan metindeki tüm maddeleri dikkatlice okuyup "Kabul ediyorum" butonunu işaretleyin.

Açılan ekranda " kimlik bilgilerimin doğruluğuna ait sorumluluğu üzerime aldığımı kabul ediyorum " butonuna tıklayın ve devam edin.

Öğrenim bilgilerinizi kontrol ediniz.

Başvuru Alanı iki seçenekten oluşmaktadır: ÖSYM ve ARASINIF.

2022-2023 YKS ile Örgün Yüksek Öğrenim Programına Kayıt Yaptırdıysanız ÖSYM;

2023 ve öncesinde bir Örgün Yüksek Öğrenim Programına Kayıtlı iseniz (Yurtiçi/Yurtdışı Değişim Programı Öğrencileri dahil, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri hariç) ARASINIF öğrencisi olarak başvuru yapmanız gerekmektedir.

Başvuru Alanını ÖSYM olarak işaretlediyseniz başvuru türü sadece ön lisans ve lisans olarak; Başvuru Alanını ARASINIF olarak işaretlediyseniz başvuru türü "ön lisans ve lisans " şeklinde sıralı olarak görülecektir. Size ait olan öğrenim türünü seçiniz ve işleme devam ediniz.

"Seçtiğim öğrenim bilgilerinin doğruluğunu onaylıyorum" kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz. Eğer okul/fakülte/bölüm/sınıf bilgilerinizde hata olduğunu düşünüyorsanız okulunuzun öğrenci işleri ile iletişime geçiniz.

Güncel iletişim bilgilerinizi kontrol ederek iletişim bilgilerinizde değişiklik var ise "Profilim" kısmından bilgilerinizi güncelleyerek işleme devam ediniz.

Özel ve Özür Durumunuz var ise ilgili seçeneği seçerek işleme devam ediniz.

Şehit çocuğu, Gazi çocuğu veya Gaziler önceliklerinden herhangi birini seçmeniz halinde, hangi kanun kapsamında hak sahipliği kazandığınıza dair kanun maddesini işaretlemeniz gerekmekte,

Ayrıca;

Sosyal Güvenlik Kurumu ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından temin edeceğim öncelik belgesini Yurt Müdürlüğünde barınmaya başlayacağım tarihte idareye ibraz etmem gerektiğini biliyorum.

Belgeyi barınacağım Yurt Müdürlüğüne ibraz etmediğim takdirde kayıtlı kaldığım günlerin bedelini ödeyerek yanlış beyandan kaydımın silinmesini kabul ediyorum. Bilgilendirme seçeneklerini de onaylamanız gerekmektedir.

Nüfus İl Müdürlüklerinden temin edeceğiniz Nüfus Kayıt Örneğinizi inceleyiniz ve anne baba durumunuza uygun olan seçeneği seçiniz. Nüfus kayıt örneği Anne-baba durumunuza uygun içerik taşımıyorsa mevcut olan durumu beyan ederek işleme devam ediniz.

Açılan ön izleme sayfasını dikkatlice inceleyiniz. Bilgilerinizi doğru olarak girdiğinizden eminseniz "Başvur" kutucuğuna tıklayarak başvurunuzu onaylayınız.

" Başvurunuz başarıyla alınmıştır." Bilgilerinizde değişiklik olması halinde başvuru süresinin sonuna kadar başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. Yurt Başvuru Sonuçlarını www.kyk.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz. Onaylamış olduğunuz başvurunuzu isteğiniz doğrultusunda "Yazdır" butonu ile yazdırabilirsiniz.

Bu adımların tamamlanmasıyla birlikte e-Devlet KYK yurt başvurularınızı gerçekleştirmiş olacaksınız.