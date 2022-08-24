4N1K filminin konusu nedir, oyuncuları kim? 4N1K filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Büşra Yılmaz'ın kaleme aldığı aynı adlı kitaptan uyarlanarak Deniz Coşkun tarafından yönetilen romantik komedi filmi 4N1K, televizyon ekranlarında yayımlanmasının ardından sinemaseverler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Konusu, oyuncuları ve yapım yılı merak eidlen 4N1K yerli sinema filmi ile ilgili tüm merak edilenleri derledik. İşte detaylar...
4N1K FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Yaprak çocukluk yıllarından beri yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen 5 kişilik arkadaş grubundaki tek kızdır ve erkek gibi büyümüştür. Ancak Barış ile tanışmasının ardından bambaşka bir dünya ile tanışır.
Deniz Coşkun'un senaryoya uyarlayıp yönettiği filmin başrollerinde Gözde Mutluer, Burak Yörük, Sina Özer, Hasan Denizyaran ve Cemrehan Karakaş yer alıyor. Film, genç yazar Büşra Yılmaz'ın satış rekorları kıran gençlik kitabı 4N1K 'nın beyazperde uyarlamasıdır. Filmin yapımcılığını ise Fabrika Yapım firması üstleniyor.
4N1K FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
- Gözde Mutluer _ Yaprak Ayvaz
- Hasan Denizyaran _ Ali Tekelioğlu
- Burak Yörük _ Barış Ozansoy (Sırık)
- Sina Özer _ Gökhan Karademir
- Buse Narcı _ Merve
- Cemrehan Karakaş _ Oğuz Ünal
- Berke Bük _ Tuna
- Turan Cihan Şimşek _ Sinan Yorulmaz
- Tolga Deniz _ Hakan Çamkıran
- Deniz Özerman _ Melike
- Ümit Erdim _ Tekin
- Bülent Alkış _ Okul Müdürü Rüştü
- Zeynep Oymak
- Munise Özlem Öztürk
4N1K FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
12 Mayıs 2017 tarihinde vizyona giren 4N1K'nın çekimleri 2017 yılında İstanbul'da tamamlandı.