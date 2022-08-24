CANLI ALTIN FİYATLARI - 24 AĞUSTOS DÖVİZ KURLARI NE KADAR? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL?

Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 24 Ağustos Çarşamba 2022 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

24 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,14 (Alış) - 18,15 (Satış)

EURO: 18,06 (Alış) - 18,07 (Satış)

STERLİN: 21,38 (Alış) - 21,49 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 1.021,44 (Alış) - 1.021,63 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.674,00 (Alış) - 1.686,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.337,00 (Alış) - 3.372,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.674,00 (Alış) - 6.722,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.686,00 (Alış) - 6.919,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 12.21 itibariyla güncellenmiştir.