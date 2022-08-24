Batırık nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Batırık tarifi ve püf noktası!

Çeşitli malzemelerle hazırlanarak kısıra alternatif olarak tüketilen batırık, birçok yörede sevilen ve sık sık yapılan bir yiyecek halini aldı. Bunun üzerine yemekseverler, mutfağa girip kolları sıvamadan önce Batırık nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Batırık tarifi ve püf noktasını araştırmaya başladı. İşte batırık tarifi ve tüm detaylar... Bulgur, tahin ve fıstık gibi malzemelerin buluşmasıyla oluşan ve damakları çatlatan bir lezzet olan batırık tarifi, yemek yapmayı sevenler için merak konusu oldu. İçindeki domates, salatalık ve bulgurdan ötürü kısırı andıran Batırık için araştırılan Batırık nasıl yapılır? Batırık tarifi, malzemeleri ve püf noktası konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 24.08.2022- 14:00