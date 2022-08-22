2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi için üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte lise diploması olmayan üniversite adayları, üniversiteye nasıl kayıt yaptıracaklarını araştırıyor. Eğitimin tamamlandığını niteleyen belge olan diplomalarla ilgili binlerce öğrenci için 'Lise diplomasını kaybeden üniversiteye nasıl kayıt yaptırır? | Diplomasını kaybeden ne yapmalı? - Kaybolan diploma nasıl çıkartılır?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte gerekli evraklar listesinde yer alan diplomalar, bazı öğrencilerin kabusu haline geldi. Lise diplomasını kaybeden öğrenciler için e-Devlet kapısı üzerinden gerekli belgeleri alabilmesi de mümkün. Arama motorlarında sıklıkla aratılalan Lise diplomasını kaybeden üniversiteye nasıl kayıt yaptırır? | Diplomasını kaybeden ne yapmalı? - Kaybolan diploma nasıl çıkartılır? soruları ve adım adım kaybolan diploma yerine belge çıkartma işlemi...

LİSE DİPLOMASINI KAYBEDEN ÜNİVERSİTEYE NASIL KAYIT YAPTIRIR?

Diploma, belirli eğitim ve öğretim kurumlarında, eğitimin tamamlandığına dair verilen belgedir. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimi sonrası alınan diploma bir üst öğrenim düzeyine geçildiği takdirde öğrenim görülecek kuruma teslim edilir. Yani aslında elinizde sadece son mezun olduğunuz kurumdan aldığınız diploma kalabilir. Diplomasını kaybeden kişiler, diploma yerine geçen başka bir belge sunarak üniversiteye kayıt yaptırabilirler.

DİPLOMASINI KAYBEDEN NE YAPMALI?

İlkokul ve ortaokul diplomanızı kaybettiğiniz durumda diplomanızı kaybettiğinizi belirten bir dilekçe ve nüfus cüzdanınızın fotokopisiyle birlikte mezun olduğunuz kuruma başvurmanız gerekiyor. Mezun olduğunuz kurum kapanmış, adı değişmiş veya bunlara benzer sorunlar mevcut ise İl Milli Eğitim Müdürlüğüne de başvurabilirsiniz ancak belge trafiği ve bu kurumlarda iş yükünün daha fazla olduğu göz önünde bulundurulursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde kayıp diploma işlerinizi halletmez daha uzun zaman alacaktır.

İlkokul ve ortaokul diplomaları tek nüsha olarak basılır ve mezuniyet durumunda öğrenciye teslim edilir. Bu sebeple diplomanın aynısının çıkartılması mümkün değildir. Dilekçe ile yapacağınız başvuru sonucunda arşivler incelenir ve diplomanız yerine bir mezuniyet belgesi verilir.

Lise diplomasının yeniden çıkartılma süreci tıpkı ilkokul ve ortaokul diplomalarında olduğu gibidir. Bunun için ıslak imzalı bir dilekçeyle mezun olduğunuz liseye ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurmanız gerekiyor. Yine aynı şekilde lise diploması da tek nüsha olarak basıldığı için yeniden çıkarılamaz, bunun yerine bir mezuniyet belgesi düzenlenir. Her ne kadar ismi farklı olsa da mezuniyet belgesi diploma ile eşdeğerdir ve resmi olarak diplomanın yerini tutar.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI LİSE MEZUNİYET BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

KAYBOLAN DİPLOMA NASIL ÇIKARTILIR?

Eskiden bu belgeyi sadece liselerden ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alabiliyorken artık gelişen teknolojiyle beraber lise mezuniyet belgesinin e-devlet sistemi üzerinden alınabilmesi mümkün.

T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra e-imzalı, barkodlu mezuniyet belgenizi edinebilirsiniz. Ancak bu hususta dikkat edilmesi gereken bir şey var. Eğer mezun olduğunuz lise örgün öğrenim değil de açık lise ise dilekçeye benzer bir diploma kayıp belgesi doldurup İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etmeniz gerekiyor.