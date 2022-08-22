LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK? - MEB 9,10,11,12. sınıflar ne zaman okula başlayacak? | 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

Yaz tatilinin sona ermesine sayılı günler kala okulların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Öğrenci ve velilerin sıklıkla araştırdığı liselerin açılış tarihi, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin okula ne zaman başlayacağı, Milli Eğitim Bakanlığın'nın 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Takvimi haberimizde...

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların açılması için geri sayım başladı. Eylül ayına sayılı günler kala okulların ne zaman açılacğaı sorusu milyonlarca öğrenci ve velinin araştırdığı konular arasında ilk sıralarda yer alırken 'Liseler ne zaman açılacak? MEB 9,10,11,12. sınıflar ne zaman okula başlayacak? sorularının cevaplarına ve Milli Eğitim Bakanlığın'nın 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Takvimi'ne haberimizde yer verdik.

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Liselere yeni kayıt yaptıranlar da dahil olmak üzere tüm lise öğrencilerinin yeni eğitim öğretim döneminde okula başlayacağı tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022-2023 eğitim öğretim yılı yayımladığı takvime göre, okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak.

MEB 9,10,11,12. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

2022-2023 yılı eğitim öğretim dönemin başlangıç tarihi 12 Eylül 2022 olarak belirlenirken okulların kapanma tarihi ise 16 Haziran 2023 olarak duyuruldu.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

2022 LİSE DEVAMSIZLIK HAKKI KAÇ GÜN?

Yönetmeliğin 36. maddesinin 5. fıkrasına göre ortaöğretim kurumlarında:

Devamsızlık süresi özürsüz (raporsuz) olarak 10 gün, özürlü (raporlu) olarak 20 gün olmak üzere toplamda 30 gündür.

Ancak aşağıda sayacağımız bazı özel durumlarda bu süre 60 güne kadar uzayabilir. Bu süreyi aşan öğrenciler, başarı durumları ne kadar iyi olursa olsun derslere devam edemez ve bir sonraki öğretim yılında aynı sınıfı tekrar ederler.