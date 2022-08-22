e-Devlet isim değiştirme | Mahkeme olmadan e-Devlet üzerinden ad soyad değiştirme nasıl yapılır? Son başvuru ne zaman?

İçişleri Bakanlığı’nın ad ve soyadı değişiklikleri için başvuruların bir süre e-Devlet kapısı üzerinden yapılabileceğini açıklamasının ardından son tarih belli oldu. Bunun üzerine ismini ve soyadını değiştirmek isteyen kişiler e-Devlet üzerinden ad soyad değiştirme nasıl yapılır? Son başvuru ne zaman? Sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte e-Devlet üzerinden adım adım ad soyadı değişikliği…

e-Devlet üzerinden ad ve soyadı değişikliği yapılabilec eğini duyuran İçişleri Bakanlığı'nın bu açıklamasının ardından çok sayıda vatandaş, ismini değiştirmek için başvuruda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada son başvuru tarihleri de verilirken e-Devlet kapısı üzerinden adım adım ad soyad değişikliği başvuruları arama motorlarında en çok aratılanlar listesine girdi. İşte ad soyad değişikliğinde son tarih ve tüm detaylar...

E-DEVLET İSİM DEĞİŞTİRME

İçişleri Bakanlığı tarafından isim ve soyadı değişikliğine ilişkin yapılan resmi açıklamada, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan isim ve soyadların, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmadan değiştirilebileceği vurgulandı.

MAHKEMESİZ E-DEVLET ÜZERİNDEN AD SOYAD DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

1-) T.C. Kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapınız.

2-) Kurumlar sekmesinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığını seçiniz.

3-) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığı altında e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetler listesini göreceksiniz.

4-) Bu listeden "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" seçeneğine tıklayınız.

6-) Burada ilgili başvuruyu tamamlamanız için mobil imza veya elektronik imza onayınız gerekmektedir.

NOT: Mobil imza veya elektronik imza olmadan ilgili başvuruyu tamamlayamazsınız.

E-DEVLET ÜZERİNDEN AD SOYADI DEĞİŞTİRMEK İÇİN TIKLAYIN

E-DEVLET ÜZERİNDEN AD SOYAD DEĞİŞTİRME SON BAŞVURU NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre 24 Aralık 2022 tarihine kadar e-Devlet üzerinden isim soyisim değişikliği yapılabilecek. Başvurular, son başvuru gününe kadar kabul edilecek.