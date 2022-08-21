2022 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? | ÖSYM YKS 2. tercih son başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM - EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR

ÖSYM'nin düzenlediği YKS'de tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları, ek tercihler için geri sayıma başladı. Peki 2022 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? | ÖSYM YKS 2. tercih son başvuru tarihi ne zaman? Tüm detaylar haberimizde...

ÖSYM'nin YKS tercih sonuçlarını açıklamasının ardından istediği bölüm ve üniversiteye yerleşemeyen binlerce aday, gözünü ek tercihlere çevirdi. Boş kalan kontenjanlar üzerinden yapılacak olan ek tercihlerin başvuru tarihleri de merak konusu oldu. İşte 2022 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? | ÖSYM YKS 2. tercih son başvuru tarihi ne zaman? sorularının cevapları...

2022 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından yapılacağı bilinen 2022 YKS ek tercihleri, 22 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak. Üniversite bölüm tercihleri ve kayıt döneminden sonra boş kalan kontenjanlar için adaylara ek bir tercih hakkının tanındığı dönem olan ek tercih döneminde, üniversite sınavında başarılı olan, ancak tercih listesinde yer alan bölümlere yerleşemeyen adayların boştaki kontenjanları tercih etmesi için ek tercih hakkı verilir.

ÖSYM YKS 2. TERCİH SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

4 gün süreceği açıklanan YKS ek tercih dönemi 26 Ağustos 2022'de sona erecek.

ÖSYM - EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilerde, henüz boş kontenjanların açıklanmadığı görülüyor. YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Üniversite 2.tercih/yerleştirme kılavuzunun ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor.

EK YERLEŞTİRME NEDİR, NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Adayların yapacağı tercih sayısı en fazla 24 olacaktır.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.